Aitana, Paredes y Salma, descartadas para el derbi

El Barça afrontará el derbi con ausencias importantes. Pere Romeu confirmó que ni Salma Paralluelo ni Irene Paredes estarán disponibles tras regresar con molestias de la selección. “Salma e Irene han vuelto con molestias. No es grave, pero tenemos que ver su evolución. Están descartadas para mañana y la intención es que puedan descansar un día más y reincorporarse el jueves con todo el grupo para lo que viene en Champions”, detalló.

A estas bajas se suma la de Aitana Bonmatí, que continúa con su proceso de recuperación ya con el grupo y tampoco llegará a tiempo para el derbi. “Ayer hizo un entrenamiento adaptado pero bastante completo y hoy seguirá en la misma línea. Queremos que vuelva con las máximas garantías posibles, porque es una futbolista muy importante para este equipo. Mañana es un poco pronto, veremos los entrenamientos a partir de mañana de cara al fin de semana y esta eliminatoria”, explicó el técnico.

Quien sí podría entrar en la convocatoria es Patri Guijarro, que sufrió un esguince leve en el ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho, aunque con cautela. El cuerpo técnico no la descarta para el partido ante el Espanyol, pero la prioridad es que pueda llegar en las mejores condiciones al compromiso europeo en Múnich.

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Romeu lamentó la situación, aunque la asumió con pragmatismo: “Es una pena, el calendario es el que es y no podemos hacer nada. En esto manda gente con la que no tengo nada que ver. Pero es verdad que anteriormente nos han venido futbolistas con lesiones más graves, en este caso son molestias. En otros momentos quizás habríamos forzado, pero en este tramo de la temporada creemos que dar aire es muy importante”