Aitana: "Mi objetivo es volver a jugar esta temporada"

El Barça y la propia Aitana Bonmatí intentan superar el enorme impacto que supuso la lesión de la genial futbolista de Sant Pere de Ribes. En una entrevista concedida a ESPN después de que la cadena la reconociera como la Mejor Jugadora del año, la internacional culé transmitía un mensaje positivo sobre su proceso de recuperación y en torno a los planes que se ha fijado para dejar atrás el que ha sido su peor momento dentro de su exitosa carrera deportiva.

Bonmatí rememora el impacto que supuso en un primer momento enterarse de que tendría que erstar tanto tiempo alejada de los terrenos de juego. "Esta es la primera lesión grave de mi carrera. He tenido otras leves antes, pero ahora me ha tocado vivir esta rotura de peroné y de ligamentos". Sin embargo, Aitana transmite un mensaje de calma, que da a entender que ha asimilado su situación actual: "mira, esto forma parte del deporte", sentencia.

Aitana es consciente de que el fútbol femenino ha crecido mucho en los últimos años y que en el caso del Barça y la selección española, al estar en condiciones de competir por todos los títulos en juego, conllevan una exigencia que puede acabar pasando factura a esta generación tan talentosa. Ha jugado a un nivel muy alto durante muchos años sin casi descanso, y eso también genera desgaste mental y físico.

"La verdad es que miro atrás y llevo una barbaridad de años a muy alto nivel, sin apenas descansar y jugándolo prácticamente todo. Eso, además de muchas victorias y muchos buenos momentos, también tiene un desgaste importante. Así que estoy intentando ver mi lesión de forma positiva. La vida me dio un respiro para volver mejor y disfrutar de un tiempo que antes no tenía".

La lesión le obliga a estar al margen de la competición y centrarse en si misma y su recuperación. Lejos de obsesionarse o intentar forzarse con riesgos innecesarios, Bonmatí intenta afrontar con la mayor tranquilidad posible esta etapa. "Lo intento llevar lo mejor que puedo", explicó en ESPN. "Me estoy tomando este tiempo para estar más para mí, más tranquila, más con mi gente y hacer cosas distintas".

Eso no quiere decir que no tenga en la cabeza volver a jugar en cuanto le sea posible y poder contribuir, en la medida de lo posible a lograr los objetivos del Barça a final de curso. "Mi objetivo es volver a jugar antes de que acabe esta temporada. Ese es mi único objetivo ahora mismo y no pienso más allá. Pienso que es una buena meta porque los plazos, si van bien, tienen que ser así". Mientras sus compañeras sigue sumando victorias con el objetivo de repetir los éxitos domésticos de la pasada campaña y, sobre todo, volver a luchar por la conquista de la cuarta Champions para las vitrinas del club. Aitana quiere estar con ellas para entonces... en los terrenos de juego.