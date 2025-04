Aitana: "Nos llaman heroínas, pero nosotras solo chutamos un balón; las heroínas sois vosotras"

Aitana Bonmatí es la madrina de la 20ª edición de los Relatos Solidarios del Deporte, cuyos beneficios van destinados este año a la Associació Esportiva Ramassà, que trabaja para la integración social y laboral de mujeres refugiadas que solicitan asilo con el fútbol.

La dos veces Balón de Oro acudió a la presentación del libro, que cuenta un texto suyo y 43 relatos de diferentes periodistas deportivos, en la Antigua Fábrica Damm para dar apoyo a esta iniciativa que cumple veinte años y que tiene, por primera vez, a una embajadora mujer.

"Se ha tardado un poco, pero estoy orgullosa de ser la primera mujer en apadrinar este proyecto", dijo Aitana, siempre comprometida con las causas sociales, en la presentación a la que también acudieron las mujeres del Ramassà y el personal que trabaja con ellas, que agradecieron a la futbolista "su compromiso, apoyo y cercanía siempre".

"A nosotras nos llaman heroínas, pero solo chutamos un balón", contestó Aitana a la pregunta de una de ellas, que dijo que en su país, Afganistán, las mujeres no pueden jugar al fútbol. "Las heroínas sois vosotras, porque no sé si alguien de los que estamos aquí podríamos ser capaces de superar todo lo que habéis tenido que vivir. No es fácil huir de tu casa y venir a este mundo. He compartido entrenamientos con ellas y han venido a mi campus estos días. Son un gran ejemplo".

Sobre Stamford Bridge: "No podemos relajarnos"

Aitana acudió al acto de presentación del libro dos días después de golear al Chelsea en la ida de las semifinales de la Champions (4-1), pero dejó claro que "no hay nada hecho, debemos salir mentalizadas a ganar, sin pensar en el resultado de la ida".

Y dijo también que "veo al equipo muy bien, lo demostramos el otro día, que era un partido muy importante; ahora encaramos el tramo clave de la temporada, estoy tranquila"