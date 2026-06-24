“Aitana, hermana, ya eres mexicana”: la marea verde adopta a Bonmatí en el Mundial

Aitana Bonmatí está vkiviendo una experiencia intensa en México durante el Mundial. La doble Balón de Oro no solo ha seguido de cerca la competición desde una perspectiva diferente a la habitual, sino que también ha logrado conectar de manera especial con la afición mexicana, que terminó adoptándola como una más hasta dedicarle un cántico que ya forma parte de las imágenes más curiosas del torneo: “¡Aitana, hermana, ya eres mexicana!”.

La mediocampista se convirtió en una de las caras destacadas de la cobertura mundialista en la mesa de análisis de TUDN, ViX y Televisa, compartiendo espacio con figuras históricas del fútbol como Miguel Layún, Juan Pablo Sorín, Ricardo Antonio La Volpe y Juan Carlos Osorio. En su despedida del programa, Bonmatí agradeció el trato recibido durante estas semanas.

“He disfrutado de salir de mi zona de confort. Ver el fútbol desde otra perspectiva. Estoy acostumbrada a hacerlo desde el campo y me he dado cuenta de que mirarlo desde fuera me gusta también, así que quién sabe lo que me depara el futuro”.

Aitana también quiso destacar el cariño que ha recibido en el país anfitrión. “Agradecer a México, a toda la gente: la verdad es que me he sentido como en casa. Es increíble cómo vivís el fútbol aquí y cómo reconocéis el talento de fuera”.

La conexión entre Bonmatí y los aficionados mexicanos fue creciendo a medida que avanzaba el torneo. Sus ganas de empaparse con la cultura local quedó patente en varias apariciones públicas y entrevistas, en las que mostró su admiración por algunas de las tradiciones futboleras del país.

“Me encantó el Ángel de la Independencia. Fue brutal. Nosotros no celebramos con esta pasión. Descubrí una nueva canción, ‘La Chona’, que la escucharé en mi spotify y había un DJ que trajo su propio altavoz y tofo el mundo se puso a bailar".

Uno de los momentos más especiales llegó tras la clasificación de México para la siguiente fase. La victoria ante Corea del Sur desató una multitudinaria celebración en las calles de Ciudad de México, donde miles de aficionados festejaron el pase de la selección. Entre ellos apareció una invitada inesperada: Aitana Bonmatí.

La catalanna se sumó al ambiente festivo y fue recibida con entusiasmo por los seguidores mexicanos, que rápidamente la integraron en la celebración. El momento culminó cuando cientos de aficionados comenzaron a corear al unísono: “¡Aitana, hermana, ya eres mexicana!”, una muestra del afecto que la futbolista ha despertado durante su estancia en el país.

Más allá de su faceta como comentarista, Bonmatí también dejó su huella en otros escenarios. La catalana fue la encargada de realizar el lanzamiento de honor antes del partido de las Grandes Ligas de béisbol entre los San Diego Padres y los Atlanta Braves, ampliando aún más su presencia durante el Mundial.

Durante el torneo también mostró su admiración por Lionel Messi y sus preferencias deportivas de cara al desenlace de la competición. “Primero apoyo a España y luego a Argentina por Leo Messi”.

Pese a haber conquistado prácticamente todos los títulos posibles en el fútbol, Bonmatí dejó claro que sigue teniendo grandes metas por delante. “A nivel de títulos creo que estoy muy bien; un sueño sería seguir haciendo grande el fútbol femenino”. Entre platós de televisión, celebraciones multitudinarias y apariciones estelares Aitana Bonmatí ha encontrado en México una segunda casa.