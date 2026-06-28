Aitana conquista México y Estados Unidos al ritmo del Mundial

Mientras muchas futbolistas desconectan durante el verano, Aitana Bonmatí ha elegido seguir viviendo el fútbol desde una perspectiva diferente. Sin la presión de la competición, la centrocampista del Barça ha convertido sus vacaciones en un recorrido por México y Estados Unidos en el que ha combinado el Mundial masculino, formación, acciones solidarias y compromisos comerciales, reforzando además su creciente dimensión internacional.

Su primera parada fue México, donde aceptó uno de los retos más diferentes de su carrera. La triple Balón de Oro se estrenó como comentarista en el programa 'Los Maestros' de TUDN México, compartiendo mesa de análisis con nombres históricos como Juan Pablo Sorín, Miguel Layún, Ricardo La Volpe, Juan Carlos Osorio o el 'Piojo' Herrera. Durante varios días analizó la actualidad del Mundial y, además, participó en la previa y la retransmisión del debut de España frente a Cabo Verde.

Una experiencia que suponía salir de su zona de confort y que terminó dejando muy buenas sensaciones tanto a la futbolista como a la propia cadena. De hecho, varias televisiones ya se han interesado por volver a contar con ella para las eliminatorias del torneo. Para Aitana, además, analizar el juego desde fuera también forma parte del aprendizaje: observar el fútbol con otros ojos le ayuda a comprender mejor el juego y seguir creciendo como futbolista.

"Aitana, hermana, eres mexicana"

Su estancia en México también incluyó diferentes compromisos con Nissan y Adidas, además de una visita al Estadio Azteca para presenciar el Colombia-Uzbekistán. Allí coincidió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien pudo conversar unos minutos antes de bajar al césped.

Pero, más allá de los actos oficiales, hubo un detalle que sorprendió muy positivamente a la futbolista y a su entorno: la enorme popularidad de la que disfruta al otro lado del Atlántico. Decenas de aficionados la reconocían constantemente por la calle, le pedían fotografías y le gritaban entre sonrisas: "Aitana, hermana, eres mexicana". Una muestra más del impacto global que ha adquirido la mejor futbolista del mundo.

Aitana Bonmatí en México / Instagram

Campus en San Diego y LA y estrella de Los Padres

Tras México, el viaje continuó en Estados Unidos. Primero en San Diego y después en Los Ángeles, donde protagonizó un campus dirigido a cerca de un centenar de niños y niñas siguiendo una metodología muy inspirada en el modelo formativo del Barça. Bonmatí compartió entrenamientos, juegos, consejos y una charla centrada en los valores, insistiendo en la importancia del proceso, del trabajo diario y de disfrutar del camino mucho más que de los premios individuales.

En San Diego también vivió una experiencia muy americana. Los San Diego Padres la invitaron al Petco Park para realizar el tradicional ceremonial first pitch antes de un partido de las Grandes Ligas de béisbol. Presentada en el videomarcador del estadio, recibió el reconocimiento del público antes de efectuar el lanzamiento inaugural.

La agenda continuó en Los Ángeles, donde antes de incorporarse al campus realizó una sesión privada con uno de los mejores equipos femeninos de California. Además, estos días sirvieron para seguir grabando el documental sobre su vida y su carrera, cuya productora es estadounidense, y también visitó escenarios como Santa Monica o Venice Beach. Incluso durante un partido de Brasil en el Mundial masculino volvió a comprobar el alcance de su popularidad: también en las calles de Los Ángeles eran muchos los aficionados que la detenían para pedirle una fotografía.

El viaje también dejó espacio para el lado más humano. En México cumplió el sueño de una joven futbolista perteneciente a una comunidad indígena que deseaba conocerla personalmente. Ya en California compartió una emotiva jornada con dos niñas con leucemia vinculadas a una fundación colaboradora del campus, intercambiando regalos y conversaciones con ellas.

Evento Adidas en Nueva York con Beckham, Rodrygo, Pogba, Russo y Trinity Rodman

Estos días, la futbolista se encuentra en Nueva York, donde Adidas ha reunido a algunas de las mayores estrellas del deporte mundial. Bonmatí ha coincidido con grandes nombres de la actualidad del fútbol femenino como Lily Yohannes (OL), Linda Dallmann (Bayern), Chloe Kelly (Arsenal), Linda Caicedo (Real Madrid), Trinity Rodman (Washington Spirit), Alessia Russo (Arsenal) o Jule Brand (OL), además de figuras del fútbol masculino como David Beckham, Marcelo, Rodrygo Goes (Real Madrid), Paul Pogba (Monaco), Max Dowman (Arsenal) y Cavan Sullivan (Philadelphia Union) o de la NBA como Donovan Mitchell o Moritz Wagner.

Un verano diferente para una futbolista que, incluso cuando descansa, sigue encontrando nuevas formas de vivir el fútbol. Ya sea analizando partidos desde un plató de televisión, formando a futuras generaciones o consolidando su imagen en el mercado estadounidense, Aitana Bonmatí aprovecha estas semanas para seguir ampliando fronteras sin alejarse nunca del balón