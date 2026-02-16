Aitana Bonmatí sigue dando muestras de esperanza con el avance de su recuperación

Aitana Bonmatí sigue alimentando la esperanza de todo el barcelonismo. La triple Balón de Oro ha compartido recientemente en sus redes sociales imágenes de su trabajo en el gimnasio, un paso crucial que la sitúa cada vez más cerca de volver a pisar el césped y reencontrarse con el balón. Aunque el proceso aún es largo, estas señales invitan al optimismo: la de Sant Pere de Ribes podría reaparecer en primavera, justo cuando se deciden los títulos de una temporada donde el Barça, de nuevo, aspira al pleno.

El club subió a sus redes sociales un video de la jugadora blaugrana trabajando duro en el gimnasi con el lema "Paso a paso, para volver más fuerte". Aitana, por su parte, en su cuenta personal subió unas fotografías, publicadas bajo el lema "Confía en el proceso", que reflejan la constancia y la mentalidad positiva de la centrocampista. Aitana, que dejó las muletas a finales de enero, sigue quemando etapas tras la fatídica lesión del pasado 30 de noviembre. Aquel día, en el entrenamiento previo a la final de la Nations League con la selección, sufrió una fractura transindesmal del peroné en su tobillo izquierdo la obligó a pasar por quirófano de inmediato.

La cuenta del Barça Femení también ha querido arropar a su estrella con un vídeo donde se la ve sonriente en el gimnasio, acompañado del mensaje: "Paso a paso para volver más fuerte". Ver la evolución de su recuperación es, hoy por hoy, el motivo de sonrisa automática para cualquier culé.

Un equipo que resiste y una herida por cerrar

Las de Pere Romeu perdieron a la mejor jugadora del mundo en un momento clave, pero el equipo ha demostrado seguir siendo una auténtica apisonadora. Dos meses y medio después de su baja, el Barça mantiene el pleno de victorias. De hecho, hay que remontarse al 20 de noviembre —diez días antes de la lesión— para encontrar el último empate (1-1 en Stamford Bridge).

Sin embargo, el hambre de Aitana es necesaria para quitarse la espinilla de la Champions y volver a lo más alto de Europa. La temporada pasada acabó con la amargura de la derrota ante el Arsenal (1-0), un partido que la '14' terminó entre lágrimas.

Aitana Bonmatí recibe el premio Reina Letizia / J.J.Guillen / EFE

Pese a estar alejada de los terrenos de juego, Aitana no ha dejado de ser noticia ni de coleccionar trofeos. Hace apenas unos días, viajó a Madrid para recibir el Premio Reina Letizia en el Palacio de El Pardo, galardón que la consagra como la mejor deportista española del 2023. Aitana sigue avanzando y quemando plazos con la mirada puesta en el tramo decisivo del curso. Mientras tanto, el barcelonismo seguirá celebrando cada imagen de su mejoría, sabiendo que el regreso de su guía está un día más cerca.