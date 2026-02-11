Aitana Bonmatí y Lamine Yamal, premiados en los Nacionales del Deporte

El deporte español volvió a vestirse de gala en el Palacio Real de El Pardo. Bajo la presidencia de los Reyes, la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a 2023 y 2024 coronó a cuatro nombres propios que simbolizan la excelencia y el liderazgo: Aitana Bonmatí, Rodrigo Hernández (2023), María Pérez y Álvaro Martín (2024). Bojan Krkic recogió el premio a Lamine Yamal como deportista revelación del 2024.

La centrocampista del FC Barcelona recogió el Premio Reina Letizia por un 2023 descomunal. Aitana no solo fue el faro de la selección española en la conquista del Mundial, sino que también lideró al Barça hacia un nuevo triplete con la Liga de Campeones, la Liga F y la Supercopa. Un año casi perfecto que tuvo continuidad individual con la conquista de su primer Balón de Oro, el primero de los tres que ya luce en su palmarés.

En paralelo, Rodrigo Hernández recibió el Premio Rey Felipe como reconocimiento a un curso histórico con el Manchester City. En 2023, el centrocampista conquistó la Premier League, la Champions y la FA Cup, además de proclamarse campeón de la Liga de Naciones con la selección española. Su impacto en el juego, su liderazgo silencioso y su regularidad le abrieron las puertas del Balón de Oro, galardón que acabaría levantando un año después. Rodri representa el equilibrio perfecto entre talento y jerarquía.

Si 2023 tuvo el sello de Aitana y Rodri, 2024 llevó la firma de dos atletas que hicieron historia en los Juegos Olímpicos de París: María Pérez y Álvaro Martín. La pareja de marchadores fue distinguida también con los Premios Reina Letizia y Rey Felipe tras un verano inolvidable. Campeones en el relevo mixto, ambos subieron además al podio en los 20 kilómetros individuales: plata para María Pérez y bronce para Álvaro Martín. Una exhibición de resistencia, estrategia y compenetración que situó a la marcha española en la cima olímpica.

EL PARDO (CA MADRID), 11/02/2026.- La reina Letizia entrega el premio que lleva su nombre a la futbolista Aitana Bonmatí durante la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a 2023 y 2024 este miércoles en el Palacio de El Pardo de Madrid. EFE/ J.J.Guillén / J.J.Guillen / EFE

Más distinciones

Más allá de los grandes protagonistas, la gala también reconoció el talento emergente. Iyana Martín (2023) y Awa Fam (2024) recibieron el Premio Princesa Leonor tras brillar en categorías inferiores del baloncesto internacional. En el ámbito del deporte inclusivo, el CERMI (2023) y el ciclista paralímpico Ricardo Ten (2024) fueron distinguidos con el Premio Infanta Sofía por su contribución y éxitos en París.

El Premio Rey Juan Carlos al deportista revelación recayó en 2023 en el snowboarder Álvaro Romero y, en 2024, en Lamine Yamal, campeón de Europa con la selección española. Recogió el premio Bojan Krkic, acompañados por Josep Cubells, vicepresidente del Barça. El juego limpio tuvo nombre propio con Ricardo Rosado (2023) y Paula Leitón (2024), mientras que Marileidy Paulino y Rebeca Andrade fueron reconocidas con el Trofeo Comunidad Iberoamericana.

En el apartado colectivo, la selección española femenina de fútbol (2023) y la selección femenina de waterpolo (2024) fueron distinguidas con la Copa Barón de Güell por sus éxitos internacionales, confirmando el peso creciente del deporte femenino español en la élite mundial.

Pero la imagen de la jornada dejó dos estampas claras: Aitana Bonmatí y Rodrigo Hernández alzando sus galardones como referentes absolutos de una generación dorada, y María Pérez y Álvaro Martín reivindicando, desde la discreción de la marcha, que la épica también se escribe paso a paso. El deporte español, en definitiva, tiene presente y futuro. Y ambos brillan con luz propia