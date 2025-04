Aitana Bonmatí, una de las protagonistas de la nueva serie de Adidas

Aitana Bonmatí es un referente actual en todo el mundo; por eso mismo, Adidas ha querido contar con ella para que sea una de las protagonistas de la nueva docuseries de la empresa.

La serie 'Illuminated' permitirá acercar cuatro de los deportistas más influyentes a la audiencia. Sin embargo, no serán ellos los que cuenten su historia, sino que conoceremos el punto de vista de las personas que los han acompañado en cada paso de su camino.

La doble Balón de Oro protagonizará uno de los capítulos. Asimismo, las estrellas de los otros episodios serán Anthony Edwards, jugador de básquet de la NBA con tres All-Star a su espalda; Rebeca Andrade, gimnasta artística ganadora de dos medallas de oro olímpicas y Mikaela Shiffrin, la primera esquiadora en conseguir 100 victorias en la Copa del Mundo de esquí alpino.

Este proyecto forma parte de la campaña global 'You Got This', que aborda la presión como influencia negativa que pueden sentir los jóvenes, afectando así su relación con el deporte. En consecuencia, 'Illuminated' quiere poner énfasis en la importancia del respaldo emocional y la motivación en la vida de los atletas.

De momento, lo único que se sabe es que la serie se estrenará durante el 2025 y que Anthony Edwards será el primer protagonista. Además, la narración estará en manos de Nick Maddox, mejor amigo del deportista, y se compartirán anécdotas y recuerdos y se mostrará como la amistad entre los dos ha sido muy importante tanto en la vida como en la carrera de Edwards.

En el caso de Aitana, se desconoce cuando saldrá su capítulo, pero Adidas ya ha avanzado que será Maria Rodríguez, una de sus amigas más cercanas, la que contará su historia. Con Andrade, se expondrá la perspectiva de su entrenador Xico Porath Neto y Mikaela contará con su madre, Eileen Shiffrin.

La relación entre Aitana y Adidas

La futbolista azulgrana y Adidas presentaron al público su vinculación un día antes de que la Selección Española pusiera rumbo a Francia para disputar los Juegos Olímpicos. El acuerdo entre las dos prácticas fue de récord, ya que la centrocampista se convertía en la futbolista mejor pagada por una marca comercial.

Pese a que Aitana estuvo con Nike hasta diciembre de 2023, la actual Balón de Oro ya había vestido de Adidas entre 2018 y 2020.