Aitana Bonmatí ya tiene su portería en Stamford Bridge

Si una de las porterías de Stamford Bridge, la de la izquierda desde el palco, es de Andrés Iniesta, la otra, la de la derecha, es ya la de Aitana Bonmatí. "Si queréis llamarle así, yo encantada", dijo con una sonrisa de oreja a oreja y el 'MVP' bajo el brazo.

En esa misma portería inició la remontada del Barça contra el Chelsea el año pasado y esta vez, aunque el contexto era diferente, marcó el primero de la vuelta para acabar goleando de nuevo a las inglesas. Se construyó ella misma la jugada, con una carrera que arrancó en su propio campo para irse de todas y definir con toda la clase del mundo con un disparo cruzado con la derecha.

Había llegado al estadio escuchando 'Només viure', de Ginestà, y como reza la canción "i que quan et trobi sigui perquè ha de pasar" [y que cuando te encuentre sea porque tiene que pasar]. Es la historia de Aitana y las grandes citas. Siempre, siempre, es ella la que tiene que pasar.

Y por eso es la máxima goleadora histórica del Barça en la Champions, con 26 tantos, uno más que Alexia Putellas, 25. "Es un orgullo poder seguir sumando goles y partidos. Siempre intento aportar todo lo que llevo dentro al equipo, pero el trabajo es de todas y estoy orgullosa de formar parte del equipo y hacer historia", dijo tras el envite en Londres.

Aitana estuvo en la final de Budapest que el Barça perdió contra el Lyon. Su titularidad, con 21 años, era una de las grandes incógnitas, porque el entorno apostaba por Andressa Alves. Y Lluís Cortés confió en ella. Desde entonces ha estado en todas las finales, las cinco que ha jugado el Barça, y en Lisboa quiere seguir haciendo historia

La primera de Pere Romeu

Pere Romeu, en cambio, vivirá su primera final como primer entrenador. "Estoy muy feliz a nivel personal, por mí y también por todo el staff", dijo el técnico después del partido en Stamford Bridge. "Estoy disfrutando mucho de esta temporada, me encanta entrenar a estas jugadoras y tenía muchas ganas de esta eliminatoria", añadió.

En una temporada que no ha sido fácil para él, por el ruido externo y los juicios de muchos antes de tiempo, tanto las jugadoras como Marc Vivés, director deportivo, quisieron destacar su trabajo. "Esta eliminatoria refuerza mucho más nuestro proyecto, nuestro modelo de juego y, sobre todo, el trabajo de Pere y el cuerpo técnico", dijo Vivés. "Él es el reflejo del equipo, todo necesita un tiempo de adaptación, y él ha tenido el suyo. Está haciendo un trabajo impresionante y no es fácil. Me alegro muchísimo por él".

"Este año hemos recibido palos y ha sido duro", dijo Patri Guijarro, incluso "injustos" con el técnico. "Desde fuera se ha sido duro con él, pero desde dentro siempre hemos confiado en su trabajo y se ha acabado demostrando lo que es y lo que somos"