Aitana Bonmatí: "Mini paseo con mis nuevas compañeras..."

Aitana Bonmatí mantiene la moral alta pese al contratiempo que supuso la lesión en el peroné que le apeó de la final de la Nations League y la envió al quirófano. Mientras sus compañeras la echaban en falta en el triunfo frente al Tenerife (2-0), la estrella del FC Barcelona publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que anunciaba con buen humor que ya ha abierto un nuevo capítulo en su recuperación.

"Primer mini paseo después de la operación con mis nuevas compañeras", escribió la jugadora de Sant Pere de Ribes acompañando una imagen en la que se apoya en dos muletas para camina:

El mensaje de Aitana Bonmatí en su cuenta de Instagram / INSTAGRAM

Aitana Bonmatí pasó por el quirófano el pasado martes para recuperarse de la fractura transindesmal del peroné a la altura del tobillo izquierdo que sufrió durante un entrenamiento de la selección española mientras preparaba el partido de vuelta de la final de la Women's Nations League contra Alemania en el que sus compañeras se proclamaron campeonas y tuvieron un detalle con ella al enviarle un mensaje de ánimo.

La tres veces ganadora del Balón de Oro estará alrededor de cinco meses de baja, con lo que se perderá casi toda la temporada; una campaña en la cual el Barça sueña con revalidar todos los títulos nacionales conquistados en la campaña anterior y, sobre todo, volver a levantar la Women's Champions League.

De hecho, en el mejor de los escenarios, Aitana podría estar de regreso a los terrenos de juego a finales del próximo mes de mayo. Las semifinales de la máxima competición continental se disputan el fin de semana del 2 y 3 de mayo, y si sus compañeras han cumplido los objetivos la de Sant Pere de Ribes podría estar a punto para la hipotética final de la máxima competición continental del 23 de mayo.

Evidentemente, esa fecha es un estímilo porque con una lesión de estas características no se pueden correr riesgos y Aitana deberá ir entrando paulatinamente en los terrenos de juego para volver a su máximo nivel. Pero sería una recompensa inmejorable poder jugar unos minutos en esa ambicionada final. De momento, paso a paso y a'disfrutar' de sus nuevas 'compañeras', parece decir Aitana...