Aitana Bonmatí: "Jugar contra el Real Madrid nunca cansa, cuantos más, mejor"

La afición culé echa de menos a Aitana Bonmatí, y la triple Balón de Oro también echa de menos a los culés. Inmersa en el proceso de recuperación de la lesión en el peroné de la pierna izquierda, la centrocampista de Sant Pere de Ribes explicó que la “recuperación va avanzando. Cada día mejor”.

En el acto de clausura de la 20ª edición de los Relats Solidaris de l’Esport, Aitana volvió a mostrar su lado más solidario. “Ha sido un placer formar parte de esta iniciativa, haber puesto la cara y ayudar al Ramassà (la entidad beneficiaria). Los conozco desde hace años y sé el trabajo que hacen. Siempre es un placer contribuir a un mundo mejor”, reconoció.

Tras anunciarse la recaudación de 62.625,71 euros, destinados íntegramente al AE Ramassà —un club que trabaja por la inclusión de chicas recién llegadas a Catalunya—, Aitana atendió a los medios. Sobre su lesión aseguró que se trata de “una lesión de unos 4-5 meses”, pero que se encuentra “un poco más allá de la mitad del proceso”.

Aitana descubre la recaudación de 62.625,71€, destinados íntegramente al AE Ramassà, de los Relats Solidaris de l'Esport / Relats Solidaris

Aun así, la reincorporación al césped “está costando, porque duele, pero es parte del proceso”. La centrocampista, que ya explicó el sábado sus sensaciones en la entrevista exclusiva concecida a SPORT, no tiene prisa: “No tengo una fecha exacta de vuelta, es evidente. Será dependiendo de cómo me encuentre y de cómo resista el dolor. Pero espero que sea más pronto que tarde”, remarcó en este acto celebrado en la Antigua Fábrica Estrella Damm.

En clave electoral, Aitana volvió a reivindicar la importancia de apostar por el fútbol femenino. “Tiro hacia casa y creo que se ha hecho muy buen trabajo con el femenino. Se ve en todas partes: se ve en la calle, somos conocidas y nos hemos convertido en una referencia para mucha gente. Creo que éramos necesarias en la sociedad y no hay vuelta atrás. Lo dije el otro día en SPORT: pido que se siga apostando igual o mejor que se ha hecho hasta ahora y que no pare”.

La vuelta al Spotify Camp Nou tendrá que esperar

De momento, no podrá vivir en persona el regreso del Barça femenino al Spotify Camp Nou, el próximo 2 de abril en los cuartos de Champions ante el Real Madrid. “Me hacía mucha ilusión volver, pero sé que llegará el día y espero disfrutarlo”.

No obstante, Aitana ve al equipo “muy bien” de cara a los tres Clásicos que se avecinan. “Jugaremos contra un rival muy conocido y esta temporada ya hemos jugado varias veces contra ellas. Eso nos va a favor. Ahora serán tres Clásicos en poco tiempo, pero jugar contra el Madrid nunca cansa. Cuantos más, mejor”, concluyó.

El acto se cerró con el anuncio del próximo beneficiario del proyecto, la fundación AVAN, y con la presentación de otro padrino azulgrana, Eric Garcia