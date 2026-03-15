Aitana Bonmatí, jugadora del FC Barcelona, alucina con el sentimiento culé durante la jornada electoral: "Este club es diferente"

Aitana Bonmatí no dejó pasar la oportunidad de ejercer su derecho al voto en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. La futbolista, que se encuentra recuperándose de la fractura en el peroné izquierdo, acudió al Spotify Camp Nou temprano por la mañana para votar y atender a los medios de comunicación antes del partido del Barça Femenino contra el Deportivo Abanca, en el estadio de Riazor.

"Debería estar en La Coruña con mis compañeras jugando, pero estoy lesionada y en ocasiones las lesiones se ven en momentos importantes, también. Y hoy es uno de ellos. Me hace mucha ilusión estar aquí, expresar mi derecho a voto por primera vez desde que estoy viva y formar parte de un día tan importante para el barcelonismo es un orgullo", expresó. Tiene claro que el Barça "es un club democrático".

La futbolista reconoció que ha sido un momento muy especial y que se ha quedado sorprendida con el ambiente: "La verdad es que he flipado bastante, hay mucho barcelonismo junto. Es de esos momentos en los que dices: 'Ostras, este club es diferente'".

Sobre el futuro del Barça Femenino, la ganadora de los últimos tres Balones de Oro fue tajante: "Me gustaría que el candidato siguiera con la apuesta, no que siguieran, que la mejoraran, porque esto es un no parar".

"Creo que no hemos llegado a nuestro techo y todavía queda mucho por sentado, pero es evidente que se ha hecho mucho", señaló a los medios de comunicación presentes.

Aitana saludó a Laporta al llegar / Dani Barbeito

Respecto a la presencia de Joan Laporta a su lado, la jugadora no quiso mojarse ni decir si lo votó, ya que "vengo aquí porque estoy en mi derecho a votar, como barcelonista, y, por supuesto, el voto siempre es privado, en cualquier votación".

Por último, la futbolista culé confesó cómo se encuentra de la lesión, admitiendo que "voy hacia arriba", pero que también ha tenido episodios "donde pensaba que no avanzaba". No obstante, ya los ha superado y ve la luz al final del túnel.