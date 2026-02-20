Aitana Bonmatí: "Me gustaría que la apuesta por el femenino siga intacta y sea ascendente"

Aitana Bonmatí (Sant Pere de Ribes, 18 de enero de 1998) atiende a SPORT en una entrevista exclusiva durante el evento de Adidas Control y Caos, celebrado en el Cupra Arena del Port de Barcelona. La doble Balón de Oro, que acaba de iniciar una nueva fase de la recuperación de la lesión de peroné, repasa cómo ha vivido estos meses de pausa obligada, reflexiona sobre todo lo que ha conseguido en los últimos años y aborda también la actualidad del FC Barcelona.

En tres semanas hay elecciones a la presidencia del Barça. ¿Qué le pides al que salga ganador?

—Me gustaría que la apuesta por el femenino siga intacta y sea ascendente, porque la verdad es que se ha hecho una gran labor desde hace años y sería una pena dejarlo ir. El Barça es más que un club también por esto: todos los equipos tenemos una identidad y creo que el femenino se ha vuelto una entidad única dentro del club.

¿Por qué fases has pasado desde que te lesionaste? La reacción inicial, la aceptación… ¿Cuál ha sido tu proceso?

—Yo me lesiono a finales de noviembre, en la última convocatoria de la selección de 2025. Me lesiono en un entrenamiento sola: resbalo cuando iba a chutar a portería y mi pie se va no sé dónde. En ese momento noto que me he hecho mucho daño, siento un crack, y creo que lo primero que haces es protegerte tanto física como mentalmente. No siento el dolor hasta la tarde, cuando me hacen la resonancia y la radiografía y veo que tengo el peroné roto y el ligamento también. En ese momento no soy consciente de la duración de la lesión ni de que tenía que pasar por quirófano, y todo lo asimilo muy rápido. Y, más que como una desgracia, lo veo como una oportunidad, porque pensé sinceramente que este parón que me daba la vida me iba a servir de una manera u otra.

Nunca habías pasado por una lesión así.

—Siempre pienso que tienes dos formas de afrontar las cosas cuando te pasan: de una manera positiva, aceptando la situación, o resignándote cuando ya no puedes hacer nada. Y la verdad es que en ningún momento he tenido sensación de estar lamentándome muchos días, sino que he aprovechado este tiempo para bajar un poco el ritmo y pensar en mí, que también es necesario. Pero es cierto que ahora ya han pasado dos meses y tengo ganas de volver a ser yo misma, de sentirme bien en el césped, de volver a disfrutar y de volver a hacer disfrutar a la gente