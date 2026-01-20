Aitana Bonmatí, espectadora de lujo del Barça de Xavi Pascual ante el Dubai

La presencia de Aitana Bonmatí en la primera fila del Palau Blaugrana ha sido la imagen más destacada en los prolegómenos del duelo de Euroliga entre el Barça y el Dubai BC.

La centrocampista, que sigue en pleno proceso de recuperación, ha seguido con atención desde el parqué las evoluciones del equipo de Xavi Pascual en una cita clave del calendario europeo. Refuerza su compromiso con el club mientras cumple los plazos para regresar al césped, mostrándose tranquila y conectada con la actualidad deportiva de la entidad.

Sus declaraciones de ayer en un encuentro telemático con la prensa internacional, tras ser premiada por la AIPS como la mejor deportista de 2025, han arrojado luz sobre su estado físico y mental. Aitana ha explicado que afronta esta lesión grave no como un hundimiento, sino como un alto en el camino necesario tras años de una carga competitiva extrema. La de Sant Pere de Ribes asume este parón como una oportunidad para recuperar energía y fuerzas, asegurando que su objetivo para 2026 es volver mejor de lo que estaba y disfrutar de su vida fuera del campo durante este proceso.

En cuanto a los tiempos de su rehabilitación, la Balón de Oro ha confirmado que todo avanza según lo previsto, situando su regreso en aproximadamente dos meses y medio, lo que apunta a una vuelta para el tramo decisivo de la temporada en primavera.

Aitana, en el palco del Palau con Josep Cubells, Belletti, Cortés, Javi Rodriguez, Oriol Rubio y CAT / FCB

Pese a su ausencia, la actividad del Barça femenino no se detiene; de hecho, mientras Aitana apoyaba hoy al equipo de baloncesto, sus compañeras ya tienen la mente puesta en la semifinal de la Supercopa de España que disputarán mañana miércoles en Castellón contra el Athletic Club, donde buscarán el pase a la final del sábado.