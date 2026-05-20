FÚTBOL
Aitana Bonmatí confirma que narrará el Mundial: “Saldré de mi zona de confort”
La tres veces premiada como mejor jugadora del planeta tiene la mente en Oslo, aunque también disfrutará del Mundial de una forma diferente en México
Aitana Bonmatí confirmó este martes en Rac1 que estará presente en la Copa del Mundo 2026 masculina. La centrocampista del Barça, que disputará la final de la Champions en Oslo ante el Lyon el próximo sábado 23 de mayo a las 18:00, está centrada en llegar con las mejores condiciones físicas al gran partido del año.
La de Sant Pere de Ribas regresó al césped ante el Bayern en el Spotify Camp Nou tras cinco meses apartada por lesión. La azulgrana fue entrando en los plantes de Pere Romeu de forma progresiva. Después jugó toda la segunda parte ante el Levante en Liga y fue titular contra el Costa Adeje Tenerife, donde completó 63 minutos. En Gran Canaria, Pere Romeu volvió a gestionar su carga con prudencia. La triple Balón de Oro arrancó desde el banquillo y entró en el minuto 74 sustituyendo a Claudia Pina, cuando la final ya estaba decidida.
Debut como comentarista de partidos
Una temporada dura y larga, aunque puede lograr el premio final en Oslo. Este verano, la tres veces ganadora del Balón de Oro, no tiene previsto desconectar del fútbol: será turno de probar una nueva profesión más allá de lo que está habituada. Y esta será la del Periodismo. Aitana confirmó en Rac1 que estará junto a TUDN (Televisa) comentando algunos partidos de la Copa del Mundo 2026, en México, Canadá y Estados Unidos, para la televisión regional.
Una función nueva para Aitana, que a sus 28 años, considera que "le servirá para prepararse mentalmente para un futuro", ya que "le suman estas experiencias" en todos los ámbitos.
Aitana será la voz de los encuentros de la selección española y preparará previas y postpartidos para la cadena mexicana. "Voy a televisa, saldré de mi zona de confort que es el campo, y a hablar de fútbol", comentaba Aitana ante el periodista Aleix Parisé con toda la satisfacción e ilusión del mundo. "Ahora nos entenderás", hacía broma Parisé ante la azulgrana. "No, no, yo prudente", respondía entre risas. "Y en castellano".
Nunca antes había comentado ningún encuentro. Su debut oficial en las cabinas de retransmisión se producirá específicamente en verano. "Voy a salir de la zona de confort. Cada día hay programa para comentar toda la jornada. Comentaré muchos partidos y es algo que me motiva", cerraba.
La apuesta por la estrella del Barça refuerza la estrategia de Televisa de combinar grandes figuras del fútbol, con voces masculinas y femeninas, para ofrecer una cobertura más diversa y especializada durante el gran torneo del mundo.
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