Aitana Bonmatí agranda su leyenda con su tercer The Best

Aitana Bonmatí volvió a hacer historia este martes al conquistar el premio FIFA The Best a la mejor jugadora del mundo en una gala celebrada en Doha marcada por la ausencia de la mayoría de protagonistas. El galardón, decidido a través del voto de periodistas, entrenadoras y capitanas de selecciones nacionales, reconoce de nuevo el impacto total de la centrocampista del Barça y de la selección española.

La de Sant Pere de Ribes sumaba ya tres Balones de Oro y dos The Best en su palmarés individual, y con el premio de este año iguala a tres el número de veces que ha conquistado las dos principales distinciones que puede ganar una futbolista, un registro reservado a la élite absoluta del fútbol mundial. El reconocimiento llega, además, en un contexto especial. Bonmatí estará unos meses de baja tras haber sido intervenida de una fractura de peroné, aunque eso no le impidió proclamarse campeona de la Nations League con la selección española hace apenas dos semanas, un título que celebró desde la distancia tras perderse la final a causa de la lesión.

Ni siquiera ese contratiempo empaña un 2025 brillante tanto a nivel individual como colectivo. La de Sant Pere de Ribes fue nombrada mejor jugadora de la Champions y de la Eurocopa de la pasada temporada, competiciones en las que el Barça y la selección española fueron, respectivamente, subcampeonas, y figuró en el mejor once de ambos torneos. A nivel de clubes, Aitana completó el triplete nacional con el Barça y siguió acumulando reconocimientos históricos: se convirtió en la primera futbolista en ganar tres Balones de Oro, recibió el Globe Soccer Award, fue elegida mejor jugadora del mundo por la IFFHS, mejor jugadora catalana del año y entró en el FIFPRO World Best XI, siendo la futbolista más votada por sus compañeras.

Aunque desde la distancia, la jugadora azulgrana quiso agradecer a la organización de la FIFA, a los votantes y a sus compañeras de profesión por el premio que levanta por tercera temporada consecutiva, superando esta vez en la votación a Mariona y Alexia: "Gracias. Feliz de veros otra vez y de recibir este trofeo. Va para todos los aficionados, jugadores y entrenadores", declaró la jugadora azulgrana, que recibió el premio en Barcelona con un vídeo en muletas. Un nuevo The Best que refuerza una trayectoria ya legendaria y confirma que, incluso obligada a parar, Aitana Bonmatí sigue haciendo historia en el fútbol mundial.

Seis culés en el once ideal de la FIFA

El Barça fue el gran triunfador de los premios, porque seis futbolistas azulgranas fueron elegidas en el mejor once del año de la FIFA: Irene Paredes, Ona Batlle, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Claudia Pina y Ewa Pajor. Un once en el que también están las exazulgranas Mariona Caldentey y Lucy Bronze y que lo completan Hannah Hampton, Leah Williamson y Alessia Russo.

En la categoría de porteras, el premio fue para Hannah Hampton, guardameta del Chelsea FC y de la selección inglesa, en una terna en la que también figuraba la azulgrana Cata Coll. Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, se llevó el premio a mejor entrenadora. Y la mexicana Lizbeth Ovalle, ahora en el Orlando Pride de la NWSL, se llevó el premio Marta al mejor gol que anotó como jugadora del Tigres