Aitana, Alexia y el Barça ya reinan en el inicio de su gira por México

El Barça femenino ya se encuentra en tierras mexicanas para afrontar su gira de pretemporada por tierras aztecas en donde las azulgranas tienen una legión de fans, como pudieron comprobar una vez más nada más poner pie a tierra.

El conjunto blaugrana tomó tierra en la madrugada del martes al miércoles, hora española, y muy pronto las futbolistas comprobaron, como ya sucedió el año pasado, que son auténticas estrellas en el país norteamericano. Alexia Putellas y Aitana Bonmatí fueron las más aclamadas, pero sus compañeras tampoco les fueron a la zaga.

Este es el momento de la llegada de las culers a México:

A pesar del cansancio por el largo viaje, de casi doce horas desde que despegaran de el aeropuerto de El Prat sobre las 11.30 horas del martes, la plantilla del Barça acogió con sonrisas y buen humor las muestras de cariño de una afición que está deseando ver en acción al equipo de Pere Romeu, uno de los mejores del mundo a nivel de clubes.

Como ya sucediera una temporada atrás, el Barça femenino pudo comprobar su enorme tirón en México en donde fueron recibidas como auténticas estrellas.

El Barça tiene programados dos entrenamientos en las instalaciones del Club América COAPA antes de jugar el primer partido amistoso que jugarán el sábado 23 de agosto a las 4.30 horas (hora CET) frente al Liga MX All Stars Women, un combinado de las mejores jugadoras de la Liga femenina mexicana.

El conjunto de Pere Romeu aún disputará un encuentro amistoso más en México, el domingo 24 de agosto en este caso contra el Club América a las 20.00 horas (hora CET).