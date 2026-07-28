FC BARCELONA FEMENINO
Aitana y Aleixandri, al margen en el primer entrenamiento de la pretemporada del FC Barcelona
Pere Romeu contó con seis futbolistas del filial en el inicio de la preparación del curso 2026/27
El FC Barcelona completó este martes el primer entrenamiento de la pretemporada en el campo 4 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Laia Aleixandri, que sigue con su proceso de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que se produjo en enero, y Aitana Bonmatí, que inició un plan específico para superar sus molestias en el tobillo izquierdo, fueron las dos únicas ausencias en una sesión en la que participaron seis futbolistas del filial: Julia Torres, Charlotta Ohlander, Noa Jiménez, Rosalia y Liv Pennock.
"Aitana Bonmatí seguirá una planificación individualizada diseñada por el área de preparación física y un programa específico de fisioterapia para afrontar las molestias en el tobillo izquierdo consecuencia de la lesión producida la pasada temporada", detalló el Barça en su nota informativa.
Pere Romeu sí que pudo contar con los tres fichajes del verano (Van Asten, Martina y McCamey) y también formó parte del grupo la nueva portera del Barça B, Khadijah Cissé. El entrenamiento estuvo dividido en dos grupos de trabajo donde el aspecto físico fue el protagonista sin dejar de lado ejercicios con balón.
Tres sesiones más durante la semana
Superada la primera sesión, el Barça volverá a ejercitarse este miércoles, también por la mañana. Los entrenamientos del viernes y el sábado completarán una primera semana de preparación del curso de las campeonas de Europa para adquirir tono físico tras las merecidas vacaciones.
El conjunto blaugrana inicia una nueva campaña ilusionante. A pesar de venir de levantar todos los títulos posibles y perder a futbolistas importantes del proyecto como Alexia Putellas, Mapi León o Salma Paralluelo, las culés han demostrado en incontables ocasiones que siempre tienen hambre de más trofeos. No será una excepción este curso, que además finalizará con la disputa del Mundial de Brasil y todas las jugadoras intentarán llegar al mismo en las mejores condiciones físicas y anímicas.
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