Aissatou Traoré, velocidad y desborde para el futuro del Barça

En la décima entrega de La Perla ponemos el foco en Aissatou Traoré (2010), una de las futbolistas con más proyección inmediata de la cantera azulgrana. Nacida en Canovelles y de padres senegaleses, esta temporada ha combinado el Juvenil con apariciones importantes en el Barça C, ayudando al equipo a conseguir el ascenso este pasado fin de semana.

Su evolución en los últimos meses ha sido una de las más llamativas de la cantera. Empezó el curso actuando como lateral, pero el contexto competitivo la ha llevado a jugar cada vez más arriba, especialmente como extremo. Zurda, puede actuar tanto a pierna natural como cambiada y, de hecho, es habitual verla cambiar de banda durante un mismo partido.

Alta, rápida y con una zancada muy potente, destaca por su capacidad para romper espacios y conducir a gran velocidad. Tiene ventaja física, pero también una buena toma de decisiones. El fútbol de calle, jugando desde pequeña junto a su primo Mamadou Keita —también futbolista en el sub-15 del Barça (del 2011)—, le ha dado creatividad, desborde y una manera muy natural de entender el uno contra uno.

En el club creen que su margen de crecimiento es enorme y ya empieza a ser una futbolista diferencial en categorías inferiores. ¿El siguiente paso? Podría ser la selección española. Aunque nació en Catalunya, actualmente se está trabajando para resolver cuestiones burocráticas relacionadas con su nacionalidad. Aissatou Traoré es potencia, velocidad… y mucho futuro