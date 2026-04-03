Ainoa Gómez, la que ve lo que otras no ven

En la cuarta entrega de La Perla ponemos el foco en Ainoa Gómez (2007), una de las grandes sensaciones del fútbol base azulgrana. Nacida en Cerdanyola del Vallès, llegó al Barça en 2022 procedente del Espanyol, tras formarse en el club de su ciudad, y desde entonces no ha dejado de crecer.

De la misma generación que Serrajordi, con quien ha compartido vestuario tanto en el Barça como en las categorías inferiores de la selección española, Ainoa es una futbolista que destaca por su talento y comprensión del juego. Puede actuar como interior o como extremo y, salvando las distancias, su perfil recuerda al de Mariona Caldentey… pero partiendo desde la derecha.

Quienes han trabajado con ella coinciden: es una jugadora con mucha calidad técnica y táctica, coordinada, creativa y con una gran capacidad para interpretar lo que ocurre en el campo. En espacios reducidos se mueve con naturalidad, se asocia con facilidad y tiene un talento especial para filtrar pases que rompen líneas.

Como extremo, aporta desborde, buen golpeo y gol. Y sin balón, suma trabajo, recuperación y una inteligencia para usar el cuerpo que le permite proteger la pelota y ganar duelos. Aún es joven y tiene margen de mejora, especialmente en aspectos defensivos y de mentalidad, pero hay algo que la diferencia: ve jugadas que otras no ven… y tiene la calidad para ejecutarlas.

Esta temporada ya es habitual en los entrenamientos con el primer equipo. Ha debutado —dos partidos en Liga F y minutos en Champions— y ha marcado su primer gol, ante el Madrid CFF. Termina contrato este año, pero es una de las grandes apuestas de la cantera y la voluntad de ambas partes es seguir caminando juntas