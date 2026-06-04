Ainoa Gómez y Rocío Romano renuevan con el Barça

El FC Barcelona sigue asegurando el futuro. Este jueves, el club ha hecho oficiales las renovaciones de Ainoa Gómez y Rocío Romano, dos de las futbolistas con más proyección del filial azulgrana.

La primera en ampliar su contrato ha sido Ainoa Gómez, que seguirá vinculada al Barça hasta 2029. La centrocampista de Cerdanyola del Vallès llegó al club en 2022 y esta pasada temporada dio un paso importante en su progresión al debutar con el primer equipo. Lo hizo el pasado mes de enero ante el Madrid CFF y, además, logró estrenarse como goleadora en su primer partido con las de Pere Romeu.

"Estoy muy feliz y agradecida de continuar en el mejor equipo y club del mundo. Tengo muchas ganas de seguir trabajando con mucha ambición", aseguró la jugadora tras la firma. Ainoa también quiso agradecer el apoyo recibido durante su crecimiento: "Estoy muy agradecida al staff del Barça B por todo el aprendizaje y también al del primer equipo por la oportunidad que me han dado de poder debutar. Es un privilegio poder entrenar con mis referentes".

Ainoa Gómez (2029) y Rocío Romano (2028) han renovado con el Barça en un acto con Marc Vivés y Jordi Ventura / FCB

Por su parte, Rocío Romano ha renovado su contrato hasta 2028. La guardameta ha sido una de las porteras de referencia del Barça B esta temporada, disputando 16 partidos y dejando actuaciones destacadas bajo palos.

"Renovar por el Barça es un orgullo, es el sueño de cada niña. En la carta a los Reyes siempre pedía poder jugar en el Barça", explicó la portera. Romano también destacó sus objetivos de futuro: "Quiero seguir creciendo como profesional y como persona". Sobre sus características, añadió: "Soy una jugadora con personalidad, con buen pie y me gusta ser una líder. Miro siempre el presente, poco a poco todo llega".

Los actos de firma de ambas renovaciones se celebraron en el palco del Estadi Johan Cruyff y contaron con la presencia de Marc Vivés, director deportivo del fútbol femenino, y Jordi Ventura, coordinador del fútbol formativo