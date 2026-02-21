Aïcha y Graham derriban el muro del Granada

Winston Churchill decía que "la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia", y el Barça volvió a demostrarlo en un escenario histórico como Los Cármenes, donde más de 5.100 personas asistieron a un ejercicio de autoridad azulgrana que empezó a derribar muy pronto el muro nazarí y que pudo terminar en goleada.

El Granada de Irene Ferreras, que encadenaba seis partidos sin perder, planteó un duelo de resistencia extrema: dos líneas de cinco, bloque bajo y la voluntad de alargar el 0-0 como en el Johan. Pero el plan saltó por los aires demasiado pronto.

La primera grieta llegó desde el punto de penal. Lauri Requena derribó con claridad a Caroline Graham y la noruega, lanzadora poco habitual, firmó un disparo raso, potente y perfecto para abrir el marcador con convicción y silenciar el intento de resistencia.

Tras el golpe, el Granada intentó estirarse y Hirao sostuvo a las locales ante Pajor y Pina, pero el Barça encontró otro camino que está siendo oro en 2026: el balón parado. Córner de Graham y remate de primeras de Aïcha Camara para el 0-2 que ya sonaba a sentencia.

Las jugadoras del Barça celebrando uno de sus goles ante el Granada / FCBFemení

Incrédula, manos a la cabeza, la defensa de Sabadell celebró su primer gol con el primer equipo, arropada por la alegría colectiva —especialmente la de Kika, que la esperaba en la banda— en una imagen de vestuario unido y orgulloso de una compañera. Graham reveló después que el equipo llevaba toda la temporada hablando de cuándo llegaría ese primer gol de la canterana. Y la felicidad de todas fue absoluta.

Todo lo demás fue dominio abrumador: 33 disparos, diez a portería y un Granada reducido a un único intento de Sonia, que intentó sorprender a Gemma, adelantada. Pero la guardameta catalana reculó a tiempo, muy atenta. El Barça, liderado por Serrajordi y los centros de Carla Julià, practicó cómo atacar bloques bajos sin perder ritmo ni ambición.

Aunque el marcador no creció, sí lo hizo la sensación de equipo total. Con repliegues en los que las diez jugadoras de campo corrieron juntas hacia atrás y con Aïcha impecable también en esta faceta. La entrada final de Alexia, Patri, Salma y Kika (luego de Adriana) elevó aún más la exigencia interna. La única sombra fue la retirada de Graham por molestias en los isquiotibiales. El resto, pura autoridad para cerrar el tramo previo a selecciones con diez puntos de ventaja, a la espera de lo que haga el Madrid, y la certeza de que este Barça compite incluso cuando el rival solo quiere resistir.