Aïcha y el gol que completa el pleno del Barça

La celebración de Aïcha Camara en Los Cármenes fue una pequeña historia dentro de otra mucho mayor. Primero, manos a la cabeza. Incredulidad pura. No se lo podía creer. Después, una explosión de felicidad compartida con todas: las que estaban en el campo y también las que calentaban en la banda, como Kika o Salma, que salieron disparadas hacia ella. La defensa de Sabadell besó tres veces el escudo del Barça, como si necesitara confirmar que aquello era real: su primer gol con el primer equipo.

El vestuario llevaba meses esperando ese momento. Caroline Graham explicó en DAZN que durante toda la temporada habían bromeado sobre cuándo llegaría el primer gol de Aïcha. Por eso la celebración fue tan desbordante: no era solo el tanto de una compañera, sino el logro de una protegida del grupo. Las reacciones inundaron el móvil de la lateral, ahora central: Adriana Ranera (“¿Qué ven mis ojos?”), Vicky (“Mi hermana rompiendo”), Serrajordi, con el cerebro explotando en emojis, Irene Paredes (“grande”) o Aleixandri desde casa (“y llegó”).

Hubo incluso profecía cumplida. Una semana antes, tras el partido ante el Eibar en el Johan, Carla Garcia (lleva las redes sociales del equipo) grabó un vídeo de Patri Guijarro junto a Aïcha que no se publicó. “Esperando tu golito, eh. El día que marques lo sacamos”, le dijo. Tras Granada, el vídeo vio la luz y Patri remató: “Te lo dije. Has tardado poco”.

No fue un tanto cualquiera. Fue el que cerró un círculo de equipo. Con el 0-2 en Granada, todas las jugadoras de campo del Barça de Pere Romeu ya han marcado esta temporada. Un dato que retrata la dimensión coral de un conjunto que reparte protagonismo goleador en todas las líneas y competiciones —Liga, Champions, Copa y Supercopa— y que habla de un modelo donde el gol es una responsabilidad compartida.

Todas marcan

El gol de Aïcha completa un mapa goleador tan amplio como revelador. Pajor lidera con 23 tantos, seguida por Pina (17) y Alexia (13). Con nueve aparecen Graham, Kika y Vicky, mientras que Brugts suma siete y Salma y Aitana, seis cada una. Sydney aporta cinco; Patri, Paredes y Aleixandri, tres; Ona Batlle, Serrajordi y Torrejón, dos; y Mapi León cierra la lista con uno, pese a su enorme influencia asistente. A este reparto se suman también las jugadoras del filial que han visto puerta con el primer equipo: Carla Julià, con tres, y Ainoa, con uno. Y, por fin, Aïcha, que estrenó su cuenta en Granada para completar el pleno goleador azulgrana.

El Barça 2025-26 es, también, el Barça donde todas marcan. Y el último nombre en sumarse —el que faltaba— fue el de una defensa de 19 años que se llevó las manos a la cabeza porque, durante unos segundos, ni ella misma se creyó que ya formaba parte de esa historia común