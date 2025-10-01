Aïcha Camara, la irrupción silenciosa que ya hace ruido en el Barça

El derbi contra el Espanyol en el Estadi Johan Cruyff no fue un partido cualquiera para el Barça. Tampoco para Aïcha Camara. La joven defensa de Sabadell, de solo 18 años, vivió su primera titularidad con el primer equipo y dejó claro que ha llegado para quedarse. Durante 64 minutos mostró personalidad, físico y temple en una posición nada sencilla, el lateral derecho, convirtiéndose en una de las notas más destacadas de la tarde.

Al acabar el encuentro, Pere Romeu lo resumió con sinceridad: “No es que esté sorprendido con su nivel, porque llevo tiempo siguiéndola y además me habían hablado muy bien sobre ella, pero creo que le ha ido muy bien asentarse en el primer equipo porque tiene una exigencia diaria para ganarse la titularidad. Ha rendido a un muy buen nivel y es una jugadora que, si no da de qué hablar ya, dará de qué hablar”. Un mensaje claro de confianza hacia una futbolista que, con apenas unos partidos, ya transmite la sensación de estar completamente integrada, aunque, dicen, "lo mejor es que tiene mucho margen de mejora, especialmente en defensa".

Nacida el 11 de diciembre de 2006 en el barrio de Can Puiggener, en Sabadell, Aïcha Camara creció entre campos de fútbol municipales y sueños que pronto se quedaron pequeños. En el Sabadell llamó la atención por su potencia y capacidad para imponerse en los duelos. Rápidamente se convirtió en objeto de deseo de varios clubes, pero fue el Barça quien consiguió incorporarla a La Masia. Con solo 15 años, en la temporada 2022/23, ya vestía la camiseta del filial azulgrana, un salto prematuro que anticipaba su progresión meteórica. Poco a poco fue ganándose un lugar en las convocatorias de las categorías inferiores de la selección española.

Aïcha Camara en las categorías inferiores del Barça / FCB

Europa descubrió a una lateral que también es central

En el verano de 2024 llegó su gran escaparate internacional: el Europeo sub-19. Camara no solo fue campeona, sino que se consolidó como titular indiscutible en el centro de la defensa. Doce meses después repitió título y completó el torneo disputando absolutamente todos los minutos, ganándose un sitio en el once ideal de la UEFA.

Paradójicamente, en el Barça suele actuar como lateral derecho, una versatilidad que en el club valoran de forma especial: “Es una defensa muy potente, difícil de superar en los duelos y con capacidad física para subir y bajar la banda durante el partido”, remarcan desde la dirección deportiva.

Las blaugrana Aïcha y Serrajordi, elegidas en el Mejor Once del Europeo sub-19 2025 / RFEF

La apuesta del presente

La salida inesperada de Lucía Corrales abrió la puerta a que Camara recibiera ficha del primer equipo (dorsal 23) junto a Clara Serrajordi (que lleva 16). Este curso ha participado en cuatro de los cinco partidos disputados: 35 minutos contra el Alhama, 26 en San Mamés ante el Athletic, 20 frente al DUX Logroño y 64 en el derbi. Sus cifras hablan: 93% de acierto en el pase de media, tres recuperaciones por partido y un pleno de duelos ganados en el suelo. Romeu subrayó un detalle que refleja su integración: “Cuando ves que las compañeras le pasan el balón, le permiten incorporarse y arriba se lo devuelven, significa que está totalmente integrada en el equipo”.

Antes de su estreno como titular, Alexia Putellas la arropó con un consejo sencillo: “Sé tú misma y todo irá bien”. Y Camara cumplió. En el vestuario valoran su potencia —“es lo que más me sorprendió”, confesó Laia Aleixandri en SPORT—, su físico, su conducción ofensiva y la personalidad con la que encara cada acción. Además, empieza a crear conexiones en la derecha con Aitana, Graham o Vicky López, según quién coincida en ese costado.

Aïcha Camara, con ficha de primer equipo del Barça y el dorsal 23 / FCB

Sin prisa, pero sin pausa

Desde el club insisten en que no quieren precipitarse: prefieren que Aïcha, como Sydney y Serrajordi, crezca “sin prisa pero sin pausa”, aprendiendo del día a día con las mejores y ganando rodaje en la Liga sin presión añadida. Lo cierto es que ya ha demostrado que la camiseta no le pesa.

Su físico imponente, su lectura táctica y su madurez acelerada la convierten en una apuesta de futuro que empieza a ser presente. Aïcha Camara, la niña de Can Puiggener que soñaba con llegar al Barça, ya es una realidad en el Johan Cruyff. Paso a paso