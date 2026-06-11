Acuerdo cerrado: Pere Romeu seguirá en el Barça hasta 2028

Pere Romeu seguirá al frente del Barça. Según ha podido saber SPORT, el técnico catalán ya ha cerrado su renovación con el club azulgrana y firmará un nuevo contrato por dos temporadas, hasta junio de 2028.

La continuidad del entrenador era una prioridad para la entidad culé y las conversaciones llevaban meses en marcha. Desde el primer momento existió voluntad por ambas partes de seguir vinculadas y nunca hubo dudas sobre el desenlace de unas negociaciones que han terminado llegando a buen puerto una vez resueltos los últimos detalles.

La renovación es también el reconocimiento a un trabajo que dentro del club consideran muy sólido desde su llegada al banquillo. Romeu asumió el reto de dirigir al equipo en un verano marcado por varias salidas importantes y con una plantilla más corta y acabó conquistando el segundo póker de títulos de la historia de la sección. Un éxito que refuerza la valoración de una temporada en la que el técnico tuvo que afrontar un escenario más exigente que el de cursos anteriores.

Resultados, gestión y jóvenes

Más allá de los resultados, una de las cuestiones que más peso ha tenido en la valoración de su temporada ha sido la gestión del grupo. El cuerpo técnico planificó cuidadosamente las cargas de trabajo para llegar en las mejores condiciones posibles al tramo decisivo del curso y, al mismo tiempo, apostó por el proceso de incorporación de jóvenes futbolistas procedentes de la cantera, una de las señas de identidad del proyecto, que han acabado siendo imprescindibles en la consecución de todos los títulos.

Alexia entrega el trofeo de la Champions a Pere Romeu para que lo levante / Dani Barbeito / SPO

De hecho, el Barça trasladó a Romeu su oferta antes de la final de la Champions, como ya explicó SPORT. La propuesta llegó como una muestra de confianza y de respaldo al proyecto, independientemente de cuál fuera el resultado del encuentro. Sin embargo, el técnico prefirió aparcar cualquier cuestión relacionada con su futuro para centrarse exclusivamente en la preparación de las finales, también la de la Copa, y en el cierre de la temporada.

Pieza clave del proyecto

Una vez terminado el curso, ambas partes retomaron las conversaciones para cerrar un acuerdo que ya está completamente encarrilado. La renovación también da continuidad a la planificación deportiva que el club viene desarrollando durante los últimos meses. Romeu ha participado activamente en las decisiones estratégicas relacionadas con la confección de la plantilla, tanto en las negociaciones para asegurar renovaciones importantes como en la incorporación de nuevos refuerzos para el proyecto.

Con el acuerdo ya cerrado, el Barça garantiza la continuidad de una pieza capital de su estructura deportiva y reafirma su apuesta por un entrenador que cuenta con la plena confianza del club para liderar al equipo durante las próximas temporadas