El 1x1 del FC Barcelona ante el Real Madrid

El Barça volvió a superar al Real Madrid, una vez más. Las azulgranas terminaron el encuentro por la vía rápida y en la primera parte ya tenían una buena diferencia de goles. La eliminatoria quedó sentenciada en Valdebebas.

Las notas de las jugadoras del FC Barcelona en SPORT:

6 Cata Coll, Portero Superada La mallorquina no pudo hacer nada en los dos tantos del Madrid. En el primero fue superada con facilidad por Caicedo y en el segundo era imposible llegar al cañonazo de la colombiana. Más allá de los goles, se mostró segura en el resto de intervenciones.

7 Ona Batlle, Defensa Profunda Partido muy completo desde el lateral, firme en defensa y con buena lectura en los duelos. Se incorporó con frecuencia al ataque, llegando hasta línea de fondo para aportar profundidad y generar peligro por su banda.

6 Irene Paredes, Defensa Irregular Paredes no estuvo fina en los dos tantos del Madrid. En los dos fue superada por Caicedo con bastante facilidad, pero un minuto tras el primero marcó un gol de córner. La defensa se elevó por encima de todas y remató al fondo de la red.

7 Aïcha Camara, Defensa Segura Partido muy serio de Aïcha. Muy potente y veloz en defensa para salvar algun intento de contra del Real Madrid. Además, estuvo imperial por arriba.

8 Esmee Brugts, Defensa Vertical Fue un incordio durante todo el encuentro para la defensa blanca. Llegó con peligro muchas veces hasta línea de fondo y marcó un gol de cabeza con la ayuda de Misa que se comió el tanto.

9 Patri Guijarro, Centrocampista Omnipresente Otro escándalo más de la mallorquina. Todos los balones pasan por ella, es la encargada de crear todas las jugadas del Barça y con una precisión cirgica abrió el partido con un pase 'delicatessen' a Alexia. Partido para poner en las escuelas de centrocampistas.

8 Alexia Putellas, Centrocampista Precisa Alexia siempre es decisiva. Asitió en el primer gol del encuentro y cerró la goleada de penalti. Además estuvo muy activa durante todo el partido en el centro del campo en un partido muy cómodo para el Barça.

8 Clara Serrajordi, Centrocampista Dinámica Partido tremendo de Serrajord. La centrocampista fue la encargada de romper las líneas del Madrid una y otra vez. Fue un tormento para las blancas y culminó su gran encuentro con una asistencia a Pajor tras una buena jugada individual.

8 Vicky López, Delantero Desequilibrante Vicky fue un puñal incomodo por banda durante todo el encuentro. Fue la encargada de abrir la defensa del Madrid y también tuvo premio en la segunda parte con un gran gol llegando a la frontal de la area pequeña. Fue un dolor de cabeza para su lateral durante todo el duelo.

9 Ewa Pajor, Delantero Letal Pajor es una goleadora que cumple su trabajo. La polaca marcó dos tantos de delantera centro en el Clásico y continúa siendo un dolor de cabeza para las blancas. En el segundo, definió a la maravilla tras la salida de Misa, dos goles claves para el pase a semifinales.

7 Claudia Pina, Delantero Talentosa Pina abandonó en muchas ocasiones la banda para crear superioridades en el centro del campo y bailar al centro del campo blanco. Su calidad se terminó notando, asistiendo directamente desde el córner a Irene Paredes en el tercero.

8 Caroline Graham Hansen, Delantero Revulsiva Entró en la segunda parte para seguir atacando el lado débil de las blancas y en poco tiempo fue determinante. Cuatro minutos tras entrar en el campo asistió a Vicky López. Nadie la consiguió parar y provocó un penalti en los minutos finales para sentenciar la eliminatoria y poner un resultado conocido para el Madrid.

6 Sydney Schertenleib, Centrocampista Activa Sydney buscó descolocar a la defensa blanca y se intercambió muchas veces su posición con Salma. Entró con potencia y desequilibrio para terminar de cerrar la goleada.

6 Salma Paralluelo, Delantero Participativa Salma entró con ganas de demostrar cosas, pero no tuvo la suerte de encontrar el gol. La extrema se movió mucho en ataque y intentó alguna jugada individual sin éxito.