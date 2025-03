El 1x1 del Barça contra el Wolfsburgo

El FC Barcelona goleó al Wolfsburgo en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League. Pese a que las azulgranas dominaron el encuentro desde el inicio, las de Pere Romeu se fueron al descanso con una diferencia mínima en el marcador. En la segunda mitad; sin embargo, Minge para las alemanas y Paredes, Salma y Schertenleib para el Barça, anotaron un tanto cada una para poner el resultado final de 1 gol a 4.

El 1x1 del Barça

Cata Coll (7) - Espectadora

La guardameta se pasó la primera mitad viendo el juego a lo lejos, sin tener que hacer ningún esfuerzo para atajar balones importantes. Los disparos de las alemanas llegaron en contadas ocasiones y no pudo hacer nada para evitar el tanto del Wolfsburgo.

Jana Fernández (7) - Cómoda

Era la novedad en el once después de la lesión de Ona Batlle. La catalana no defraudó y estuvo muy firme y tranquila en defensa ayudando a sus compañeras siempre que era necesario.

Irene Paredes (8) - Atenta

Paredes fue un muro en la defensa, evitando que el Wolfsburgo se acercara a la portería de Cata Coll. Además, la futbolista vasca anotó el segundo en el marcador aprovechando un chute de Mapi León, estrenándose de esta manera, como goleadora en la competición europea.

Mapi León (8) - Sólida

Pese a que el único disparo del Wolfsburgo en la primera mitad fue por una pérdida de la zaragozana, la defensa azulgrana estuvo constantemente rechazando balones y cortando posibles contras de las alemanas.

Esmee Brugts (6) - Presente

El partido de la holandesa no fue el más vistoso si se compara con el de otras compañeras. Aunque la mayoría de los ataques del Barça ocurrieron en la banda contraria de la lateral, Brugtscontroló el espacio y se asoció bien con sus compañeras.

Aitana Bonmatí (9) - Diferencial

Muy buen partido de Aitana. La catalana generó oportunidades para el equipo, luchó todos los balones y ayudó tanto en defensa como en ataque haciendo jugar al Barça. El encuentro contra el Wolfsburgo fue una muestra de por qué Aitana es la ganadora del último Balón de Oro.

Patri Guijarro (7) - Brújula

El centro del campo fue uno de los principales motivos por el que el Barça logró controlar el enfrentamiento. La balear dominó su zona y recibió varias entradas y pisadas de las alemanas.

Alexia Putellas (7) - Activa

La doble ganadora del Balón de Oro se peleó con quién hizo falta para evitar que el Wolfsburgo iniciaran contraataques. Se jugaron gran parte de los minutos a lo que quiso Alexia, la catalana supo marcar los tiempos del juego.

Graham Hansen (8) - Eléctrica

La mayor parte de las jugadas ofensivas del Barça en la primera mitad pasaron por sus pies. La noruega lo intentó incontables veces y hasta se atrevió a intentarlo desde lejos. Sin embargo, ninguno de sus centros precisos pudieron ser aprovechados por sus compañeras.

Ewa Pajor (6) - Imprecisa

La ley del ex no se cumplió con la polaca. No fue el mejor partido de la 'killer' del Barça, quien falló ocasiones claras delante de la portería rival. Pese a que el primer gol del encuentro se lo anotó Minge en propia puerta intentando despejar el balón, Pajor estuvo cerca de anotarlo ella.

Salma Paralluelo (7) - Goleadora

La aragonesa marcó el segundo tanto del partido aprovechando un pase de Aitana Bonmatí. No obstante, lo intentó en numerosas ocasiones aunque sin que los balones acabasen dentro de la portería rival.

Entraron desde el banquillo

Ingrid Engen (6) - Suplente

La noruega entró en la segunda mitad, cuando el partido iba 0 a 3 en el marcador. Su entrada sirvió para introducir piernas frescas en los minutos restantes.

Fridolina Rolfö (6) - Complemento

No está siendo la mejor temporada de la sueca. Rolfö ha visto como Esmee Brugts le ha quitado el puesto como titular; sin embargo, cada vez que sale al campo rinde, buscando asociarse sus compañeras.

Schertenleib (9) - Desequilibrante

La suiza demostró en los diez minutos que estuvo en el campo un poco de todo lo que es capaz de hacer. La joven futbolista tardó solo tres minutos en marcar un gol por toda la escuadra y pudo anotar dos más que se marcharon fuera de portería.

Marta Torrejón - SC

Vicky López - SC