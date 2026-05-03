El 1x1 del Barça contra el Bayern de Múnich en la Women's Champions League

Nueva tarde histórica en el Spotify Camp Nou. Con todo por decidir tras el empate en Alemania, el Barça de Pere Romeu no falló en la vuelta de semifinales de la Women's Champions League y sacó ante su gente, con una exhibición pese al maquillaje final (4-2), el billete para la final de Oslo, la séptima de su historia y la sexta consecutiva en la máxima competición europea.

Estas son las notas de SPORT:

7 Cata Coll, Portero Cerrojo La delantera del Bayern no estuvo acertada en la primera mitad, pero en la única ocasión que remataron entre los tres palos, el balón acabó dentro sin oposición. Eso sí, en la segunda, cuando más apretó el conjunto alemán para buscar el empate, sacó una mano prodigiosa con 4-2 y detuvo un tiro a bocajarro que con el resultado final fue una parada salvadora.

6 Ona Batlle, Defensa Sufrida Tuvo que lidiar con la más 'fea'. Tener delante a Klara Bühl le impidió prodigarse en ataque, donde más brilla. Perdió muchos duelos individuales ante la alemana, aunque pocos de ellos hicieron realmente daño a la defensa culé.

6 Irene Paredes, Defensa Redimida Una pérdida suya en la salida tras el tanto inicial de Salma concedió un contraataque a las bávaras que aprovecharon para empatar el partido. La central pidió falta, pero Frappart no la concedió. En la segunda parte, tuvo un par de intervenciones providenciales para evitar que las alemanas recotaran distancias.

6 Mapi León, Defensa Constructora No estuvo especialmente exigida en defensa excepto en el arreón final del Bayern. Se quedó muy cerca de blocar el disparo del empate alemán con una buena recuperación defensiva, pero más allá de sus tareas en la zaga, se la vio inspirada en la construcción e incluso se animó en un par de ocasiones a probar a Mahmutovic desde fuera del área.

7 Esmee Brugts, Defensa Todoterreno La banda izquierda es su territorio. Siempre presente en ataque, donde se convierte en pieza vital para la construcción de las de Pere Romeu. Suya fue la asistencia del cuarto y definitivo gol del partido de Alexia.

7 Patri Guijarro, Centrocampista Metrónomo Es la pausa del equipo, capaz de poner temple al juego y acelerar cuando más falta hace. No brilló en exceso, no se la vio pisando zonas de tres cuartos como en otras ocasiones ni probar el disparo lejano, pero su presencia es la brújula que necesita el conjunto de Pere Romeu para funcionar a la perfección.

6 Clara Serrajordi, Centrocampista Discreta Será el futuro del centro del campo del Barça, pero ante el Bayern no estuvo especialmente inspirada. No importó. Ayudó en la construcción con sentido a Patri y Alexia y dejó su lugar a Aitana para que la TriBalón de Oro hiciera su reaparición tras cinco meses de ausencia por lesión.

9 Alexia Putellas, Centrocampista Insignia No se cansa de hacer historia. Es la 'Reina' y volvió a demostrarlo cuando de verdad importa. Tras el doloroso empate del Bayern, sacó su instinto más goleador para cazar un balón que nadie quería rematar. En la segunda, sentenció con su habitual pillería en el área y un remate acrobático que ni el VAR pudo borrarle

9 Caroline Graham Hansen, Delantero Pesadilla Hizo que la defensa del Bayern viviera una auténtica película de terror. Quizás no ha sido su año más regular pero en las grandes citas no falla nunca. Puñal incansable por la banda derecha, de sus botas nacieron dos asistencias de gol. Sobre todo el primero, con un centro delicioso que dejó helada a la zaga alemana para regalar el 1-0 a Salma.

9 Salma Paralluelo, Delantero Renacida Pere Romeu le dio la alternativa en el once titular y no defraudó en su mejor partido de estos últimos años. Estuvo muy fina buscando la espalda de la defensa del Bayern y de uno de sus desmarques nació el 1-0, apareciendo de la nada para rematar el caramelo de Graham. Después, de sus centros desde la izquierda nacieron dos de los siguientes tres goles.

8 Ewa Pajor, Delantero Depredadora Killer de profesión, la polaca siempre está en el lugar oportuno cuando más se la necesita. Sin ser su partido más brillante, apareció con un testarazo al más puro estilo Lewandowski, su ídolo, tras un centro preciso de Salma para poner el 3-1 de la tranquilidad y empezar a dibujar el camino hacia Oslo.

7 Claudia Pina, Delantero Hiperactiva Sustituyó a Graham Hansen, a la que no le sentó muy bien el cambio. La catalana, eso sí, se quedó con la banda izquierda donde tuvo un par de excursiones que acabaron en dos disparos tímidos. No dudó en ayudar en tareas defensivas en los últimos minutos de asedio alemán.

6 Aitana Bonmatí, Centrocampista Ovacionada Jugó los últimos 30 minutos en el lugar de Serrajordi en el que fue su regreso a los terrenos de juego tras cinco meses de ausencia por lesión. Se llevó la mayor ovación de la tarde del Camp Nou y en una contra de libro estuvo cerca de poner el broche de oro con el quinto gol.

6 Vicky López, Delantero Aplicada Su presencia buscaba dar clarividencia en los últimos metros, pero el arréon del Bayern la obligó a aplicarse en tareas defensivas, dando aire a la salida de balón desde el campo propio

5 Aïcha Camara, Defensa SC Entró en los últimos minutos para meter piernas de refresco en el el momento en el que el Bayern creó más peligro