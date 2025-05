El 1x1 del Barça ante el Arsenal de la final de Champions

Cuarta final seguida. Sexta en siete años. La sección femenina del FC Barcelona agrandando su historia sin parar y demostrando que la apuesta de la entidad azulgrana sigue dando frutos sin parar. Tras un camino inmaculado, con una única derrota en toda la competición ante el Manchester City en la fase de grupos, las de Pere Romeu se plantaban en el José Alvalade de Lisboa como grandes favoritas.

En frente, el Arsenal de Mariona Caldentey, que buscaba como 'underdog' dar la sorpresa en tierras lusas. Con una Champions en sus vitrinas, el club 'gunner' se plantaba en la capital portuguesa con confianza e intentando desactivar las muchas virtudes de su rival.

Este es el 1x1 de SPORT:

5

Irene Paredes, Defensa

Dubitativa

Se marcó un tanto en propia en el primer tiempo que acabó no subiendo por fuera de juego. Vio una amarilla pronto que la condicionó bastante. No cometió errores de bulto, pero no estuvo tan sobria como otras veces.