18 fichas y el reto de seguir en la cima: radiografía de la plantilla del Barça 2025-26

Con las marchas, aún pendientes de confirmación oficial, de Jana Fernàndez —traspasada al London City Lionesses— y de Giulia Dragoni —cedida a la Roma—, ambas informaciones de SPORT, Pere Romeu se quedará con una plantilla de solo 18 fichas de primer equipo.

La primera baja del FC Barcelona en este 2025 fue la de Keira Walsh, traspasada al Chelsea por medio millón de euros en el mercado de invierno. En junio se produjo una cascada de despedidas: algunas jugadoras finalizaron contrato y no renovaron, como Ingrid Engen (OL Lyon) o Alba Caño (Boston Legacy, aunque continuará cedida seis meses más en el Barça), y otras pusieron fin a su etapa como azulgranas mediante rescisión o traspasos por cantidades simbólicas.

Es el caso de Ellie Roebuck (Aston Villa), Fridolina Rolfö (sin equipo por ahora), Bruna Vilamala (Club América mexicano) y Martina Fernández (Everton). Jana será la siguiente.

Ajustes por el ‘fair play’ financiero

En un contexto económico delicado y condicionado por el ‘fair play’ financiero que afecta a toda la entidad, la dirección deportiva del femenino tiene órdenes claras: aligerar masa salarial. El gran objetivo, más allá de estas salidas, es poder afrontar las renovaciones clave de cara a la próxima temporada. Finalizan contrato Cata Coll, Alexia Putellas (con un año opcional), Claudia Pina, Ona Batlle, Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo, Mapi León y Lucía Corrales, además del propio Pere Romeu.

En el vestuario, de forma discreta, se percibe cierta inquietud por cómo se está configurando la plantilla. La reducción de fichas y la ausencia, por ahora, de refuerzos de peso obligará a maximizar recursos y a que muchas jugadoras acumulen más minutos de lo habitual.

La plantilla del Barça 2025/26 / Dolça Pedret

Aleixandri y Corrales, las caras nuevas

Por ahora, el único fichaje es Laia Aleixandri, que ha llegado libre del Manchester City y ha firmado hasta 2029. También regresa Lucía Corrales, tras su cesión en el Sevilla, y como ya informó este diario, tendrá ficha del primer equipo.

Otra que puede tener ficha es Sydney Schertenleib. La joven suiza, que llegó el año pasado, brilló tanto en el Barça como en la Eurocopa con su selección y apunta a contar con más protagonismo en el primer equipo. Además, estarán en dinámica Txell Font (tercera portera), Emilka Szymczak, Clara Serrajordi y Aïcha Cámara, aunque otras jugadoras del filial podrían incorporarse en caso de necesidad. La idea es que todas sumen minutos, ya sea con el primer equipo o el filial, y estén disponibles para Pere Romeu cuando lo requiera.

Versatilidad como arma

Si no se produce ninguna salida más, Romeu contará con Cata Coll y Gemma Font en la portería; Paredes, Mapi León, Aleixandri, Ona Batlle, Brugts, Torrejón y Corrales en defensa; Alexia, Aitana, Patri Guijarro, Schertenleib y Vicky López en el centro del campo; y Pajor, Graham, Pina, Kika y Salma en ataque, además de las jugadoras del filial en dinámica de grupo.

Una de las grandes bazas del equipo será, un año más, su versatilidad. Aleixandri puede jugar de central, pivote o lateral; Brugts, de lateral, extremo, delantera o interior; Corrales, de lateral o extremo; Patri, de pivote, interior o central; Vicky, de interior o extremo; Salma, en cualquiera de las tres posiciones ofensivas; Alexia, de interior o punta; Pina y Kika, de interior, extremo o delantera; y Sydney, tanto en el centro del campo como en ataque. Incluso del filial, Serrajordi puede ejercer de pivote o interior y Szymczak, de pivote o central.

El desafío ahora será mantener al Barça en lo más alto con una plantilla más corta, pero con una polivalencia que puede convertirse en su gran aliada.