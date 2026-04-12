La zurda genial de Toni Fernández impulsa a un brillante Barça Atlètic

Segunda victoria consecutiva del filial blaugrana que sigue en la lucha por el ascenso a falta de tres jornadas para el final del campeonato. La alegría no fue completa en el Johan Cruyff (3-1) ya que el Reus Reddis volvió a ganar en el añadido y deja de nuevo a los de Belletti a un paso de la zona de play-off. Le restan tres jornadas al filial y tendrá que sumar nueve puntos para seguir aspirando al ascenso de categoría. Los goles de Barberá, Toni y Aziz dejaron en anécdota la diana perica de Lluc Castell.

Barça Atlètic-Espanyol B Segunda Federación Jornada 31 Barça Atlètic 3 1 Espanyol B Alineaciones Barça Atlètic Kochen, Xavi Espart (Guillem Víctor, min 62), Olmedo, Campos, Pacífico, Tommy (Shane Kluivert, min 87), Brian Fariñas, A. Fernández (Juan, min 75), Aziz, Barberá (Joaquín Delgado, min 62) i Ureña (Guillermo, min 75). Espanyol B Llorenç Serred, Rufo (José Ángel, min 53), Hugo Caroz, Català, Pleguezuelo (Sevila, min 69), Ferran (Sander, min 82), Londoño, Jan Peries, Lluc Castell, Almansa (Santiago, min 69), Thymos (Letono, min 53).

El miniderbi tuvo algunas similitudes con el Barça-Espanyol del Spotify Camp Nou. Hansi Flick vio el encuentro des del palco y también estuvieron dando apoyo al filial jugadores del primer equipo como Gavi, Araujo, Lamine Yamal y Balde.

Como en el derbi de primeros equipos el Barça salió más enchufado y pudo encarrilar el encuentro pronto. Toni Fernández se disfrazó de Lamine con una jugada de genio y quién remató la faena fue Víctor Barberá a lo Ferran Torrres. Como el derbi del Camp Nou, la primera mitad estaba controlada por el Barça aunaque con un ritmo de juego bajo.

Toni y Barberá se entendieron de fábula / Valentí Enrich

El ghanés Aziz era el jugador blaugrana más explosivo y dejó algún detalle estilo Lamine con pases bonitos con el exterior.

En la reanudación, los de Belletti ofrecieron su mejor versión con un trío de futbolistas muy inspirados. Espart, Aziz y Toni volvieron loca a la defensa perica y así llegó el 2-0. El gol fue marca de la casa de Toni con un chut tan ajustado como impecable. El mediapunta de Rubí fue el mejor jugador de todos los que pisaron el verde del Johan Cruyff. Toni suma magia, trabajo, versatilidad, gol y capacidad asociativa. Flick tomó nota de un jugador que ya debutó el curso pasado con el primer equipo.

Aziz marcó el 3-0 / Valentí Enrich

El segundo gol culé provocó que el Espanyol B se abriera y el filial blaugrana generara ocasiones claras para golear. Tras dos o tres ocasiones para firmar el 3-0 quién lo logró fue el ghanés Aziz. El extremo zurdo rubricó con un buen disparo con la izquierda su mejor partido como blaugrana. Quedaban 23 minutos de partido pero el resultado ya dejaba escasas opciones a los de Raúl Jardiel.

El Espanyol B no se rindió y Kochen tuvo que lucirse con una doble parada. El norteamericano hizo méritos para mantener su portería a cero pero no lo logró porque Lluc Castell anotó el definitivo 3-1 con un gran chut exterior. El gol llegó demasiado tarde para los blanquiazules ya que era el minuto 89 y el milagro era imposible.

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Brian Fariñas completó un partidazo contra el Espanyol B / Valentí Enrich

El gol que llegó en el tiempo añadido fue el de Xavi Jaime del Reus. Con esta diana en el 95 ante el Ibiza, el Barça Atlètic perdía su moméntanea y efímera quinta posición de la tabla. Los de Belletti no dependen de ellos mismos ya que se mantienen a un punto del play-off cuando solo restan tres jornadas para el final de la liga regular. El filial blaugrana ha puesto, eso sí, la directa y luchará hasta el final para pelear por el ascenso.