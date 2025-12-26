XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures: participantes, formato, calendario, horarios, partidos, resultados y dónde ver por TV

El mejor regalo de Navidad ya está aquí. El XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures, organizado por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena, volverá a reunir a las futuras estrellas del fútbol mundial. La cita sub13 más prestigiosa del planeta regresa a Gran Canaria en plenas fechas navideñas, del 27 al 29 de diciembre, y lo hace con una gran novedad: el Estadio de Gran Canaria, ubicado en el noroeste de la isla, será el escenario de un torneo que reúne a las mejores canteras del mundo. El Sevilla, vigente campeón, defiende la corona conquistada en la edición de 2024.

Equipos y formato

Un total de 16 clubes competirán por primera vez en el hogar de la UD Las Palmas para conquistar el título a mejor equipo sub13 internacional. FC Barcelona, Real Madrid, Espanyol, Athletic Club, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Betis, Valencia, Villarreal y UD Las Palmas serán los diez representantes españoles en una edición que también contará con dos clubes italianos - Inter de Milán y Juventus -, dos portugueses - Benfica y Sporting -, uno alemán - Borussia Dortmund - y uno francés - Paris Saint-Germain -. Estarán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

El sábado 27 de diciembre a las 9:30h (hora local) dará inicio una fase de grupos que concluirá el domingo 28 al mediodía y de la que saldrán los ocho mejores equipos. A partir de las 18:00h (hora local) tendrán lugar los cuartos de final y partidos de consolación. Las semifinales se llevarán a cabo el lunes 29 a partir de las 10:00h (hora local) y, a las 18:00h (hora local), se celebrará la gran final.

Así quedan los grupos

Los equipos estarán divididos en cuatro grupos:

Grupo A : Real Madrid (España), Athletic Club (España), SL Benfica (Portugal), Juventus FC (Italia)

: Real Madrid (España), Athletic Club (España), SL Benfica (Portugal), Juventus FC (Italia) Grupo B: Atlético de Madrid (España), Real Betis (España), Paris Saint Germain (Francia), UD Las Palmas (España)

Atlético de Madrid (España), Real Betis (España), Paris Saint Germain (Francia), UD Las Palmas (España) Grupo C : FC Barcelona (España), RCD Espanyol (España), Sporting de Portugal (Portugal), Borussia Dortmund (Alemania)

: FC Barcelona (España), RCD Espanyol (España), Sporting de Portugal (Portugal), Borussia Dortmund (Alemania) Grupo D: Sevilla FC (España), Valencia CF (España), Villarreal CF (España), Inter de Milán (Italia)

Calendario, horarios y resultados

Sábado 27 de diciembre (Fase de grupos)

Jornada matinal

UD Las Palmas – PSG | 9:30 hora local / 10:30 hora peninsular | Se emite por TV

RCD Espanyol – Sporting CP | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | Se emite por TV

Inter Milan – Villarreal CF | 10:30 hora local / 11:30 hora peninsular | Se emite por TV

Juventus – Athletic Club | 11:00 hora local / 12:00 hora peninsular | Se emite por TV

Sevilla FC – Valencia CF | 11:30 hora local / 12:30 hora peninsular | Se emite por TV

Atlético de Madrid – Real Betis | 12:00 hora local / 13:00 hora peninsular | Se emite por TV

FC Barcelona – Borussia Dortmund | 12:30 hora local / 13:30 hora peninsular | Se emite por TV

Real Madrid – SL Benfica | 13:00 hora local / 14:00 hora peninsular | Se emite por TV

Jornada vespertina

Real Betis – UD Las Palmas | 16:00 hora local / 17:00 hora peninsular | Se emite por TV

Valencia CF – Villarreal CF | 16:30 hora local / 17:30 hora peninsular | Se emite por TV

RCD Espanyol – Borussia Dortmund | 17:00 hora local / 18:00 hora peninsular | Se emite por TV

Athletic Club – SL Benfica | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | Se emite por TV

Atlético de Madrid – PSG | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | Se emite por TV

Sevilla FC – Inter Milan | 18:30 hora local / 19:30 hora peninsular | Se emite por TV

Juventus – Real Madrid | 19:00 hora local / 20:00 hora peninsular | Se emite por TV

FC Barcelona – Sporting CP | 19:30 hora local / 20:30 hora peninsular | Se emite por TV

Domingo 28 de diciembre (Fase de grupos)

Real Betis – PSG | 09:30 hora local / 10:30 hora peninsular | Se emite por TV

Juventus – SL Benfica | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | Se emite por TV

Sporting CP – Borussia Dortmund | 10:30 hora local / 11:30 hora peninsular | Se emite por TV

Inter Milan – Valencia CF | 11:00 hora local / 12:00 hora peninsular | Se emite por TV

Sevilla FC – Villarreal CF | 11:30 hora local / 12:30 hora peninsular | Se emite por TV

Atlético de Madrid – UD Las Palmas | 12:00 hora local / 13:00 hora peninsular | Se emite por TV

FC Barcelona – RCD Espanyol | 12:30 hora local / 13:30 hora peninsular | Se emite por TV

Athletic Club – Real Madrid | 13:00 hora local / 14:00 hora peninsular | Se emite por TV

Domingo 28 de diciembre (Cuartos de final)

Cuartos 1 (1º Grupo D – 2º Grupo C) | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | Se emite por TV

Cuartos 2 (1º Grupo B – 2º Grupo A) | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | Se emite por TV

Cuartos 3 (1º Grupo C – 2º Grupo D) | 18:30 hora local / 19:30 hora peninsular | Se emite por TV

Cuartos 4 (1º Grupo A – 2º Grupo B) | 19:00 hora local / 20:00 hora peninsular | Se emite por TV

Domingo 28 de diciembre (Cuartos de final de consolación)

Cons. Cuartos 1 (3º Grupo D – 4º Grupo C) | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | No se emite por TV

Cons. Cuartos 2 (3º Grupo B – 4º Grupo A) | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | No se emite por TV

Cons. Cuartos 3 (3º Grupo C – 4º Grupo D) | 18:30 hora local / 19:30 hora peninsular | No se emite por TV

Cons. Cuartos 4 (3º Grupo A – 4º Grupo B) | 19:00 hora local / 20:00 hora peninsular | No se emite por TV

Lunes 29 de diciembre (Semifinales)

Semifinal 1 (Ganador CF1 – Ganador CF3) | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | Se emite por TV

Semifinal 2 (Ganador CF2 – Ganador CF4) | 10:45 hora local / 11:45 hora peninsular | Se emite por TV

Lunes 29 de diciembre (Semifinales de consolación)

Cons. Semifinal 1 (Ganador Cons. CF1 – Ganador Cons. CF3) | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | No se emite por TV

Cons. Semifinal 2 (Ganador Cons. CF2 – Ganador Cons. CF4) | 10:45 hora local / 11:45 hora peninsular | No se emite por TV

Lunes 29 de diciembre (Final)

3º y 4º puesto | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | Se emite por TV

Final de consolación | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | No se emite por TV

Final | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | Se emite por TV

Ceremonia de entrega de premios | 18:50 hora local / 19:50 hora peninsular | Se emite por TV

Dónde ver por TV el XXIX LaLiga FC Futures

El número de partidos televisados aumenta este año a un total de ocho encuentros diarios. El torneo se podrá seguir en directo en España a través de GOL, DAZN LaLiga, Movistar LaLiga TV, Vamos, LaLiga TV BAR, LaLiga Hypermotion, LALIGA+, LaLiga Inside. Y a nivel internacional se podrá disfrutar a través del canal internacional de LaLiga y demás canales oficiales de LaLiga, llevando la imagen de Gran Canaria como destino ideal para celebrar eventos deportivos al más alto nivel en pleno invierno y al aire libre.