Xavi Espart y los otros laterales de La Masia prometedores a los que Flick puede recurrir

El peaje de la eliminatoria de copa contra el Atlético le ha salido caro al Barça con las lesiones de Jules Koundé y Alejandro Balde. Con Jofre Torrents también recuperándose de una lesión a Flick solo le queda Cancelo como lateral puro y a Eric como el '2' más fiable. Las otras opciones en la plantilla del primer equipo pasan por reconvertir a Araujo y Casadó.

El primer movimiento del entrenador alemán fue llamar a Xavi Espart y a Patricio Pacífico para incorporarse a los entrenamientos del primer equipo. A lo largo de esta y las próximas semanas Flick puede probar otros laterales canteranos para que puedan ser una solución de emergencia si hay más bajas en la zaga ¿Cuáles son los laterales de La Masia a los que podría recurrir Flick en caso de necesidad?

Xavi Espart marcó el primer gol ante el Castellón B / Dani Barbeito

Estos son los jugadores que a nuestro juicio tienen potencial real para poder subir al primer equipo. Hay otros como David Oduro, Álex Walton o Lorenzo Oertli que podrían estar en esta lista pero por su proyección hemos elegido a estos laterales: Xavi Espart, Guillem Víctor, Nil Teixidor, Raúl Expósito, Pol Bernabéu y Jordi Pesquer.

XAVI ESPART: Un lateral con alma de centrocampista (18 años-Barça Atlètic)

El de Vilassar es un jugador que en la mayoría de sus años formativos jugaba de mediocentro o interior. Des de su etapa en el Cadete A Xavi Espart se ha adaptado de maravilla a la función de lateral derecho.

Como '2' cumple con las obligaciones propias de un defensa pero mantiene intactas las dosis de creatividad e imaginación con las que destacaba cuando jugaba en la medular.

Espart celebró con rabia su gol al PSG / Dani Barbeito

Xavi Espart dispone además de un cambio de ritmo y una potencia que le permite ser un jugador difícil de parar cuando arranca desde atrás.

Para Belletti es una pieza clave del Barça Atlètic que también utiliza en algunos momentos como interior.

GUILLEM VÍCTOR: El lateral más versátil (18 años Juvenil A-Barça Atlètic)

Guillem Víctor es mucho más que el hermano de Pau Víctor. El de Sant Cugat es un '2' puro muy ofensivo y técnico que tiene el don de la polivalencia casi absoluta. Guillem ha jugado en posiciones tan diferentes como el lateral izquierdo o la demarcación de extremo. En el centro del campo tampoco desentona de mediocentro o interior.

Guillem Víctor ha jugado de todo menos de delantero centro y de portero / Dani Barbeito

La razón de su versatilidad se explica porqué es un futbolista que lee el juego de maravilla. Su comprensión del entorno y una toma de decisiones siempre acertada le convierte en un jugador de equipo maravilloso.

Las bajas en el filial le han convertido en una alternativa de lujo para Belletti. En la fase ofensiva es un lateral muy completo. En defensa está trabajando para mejorar sus prestaciones.

NIL TEIXIDOR: El lateral más puro (18 años-Juvenil A)

El gerundense es un lateral completísimo. Nil Teixidor es un '2' muy fiable sólido en tareas defensivas y a la vez es un lateral muy largo con un centro preciso y de mucha calidad. Su capacidad para recorrer muchos metros y repetir esfuerzos le convierten en un lateral derecho más que interesante.

Nil es un chico con una inteligencia espectacular que le permite leer todas las situaciones del juego de manera muy especial. En el Juvenil A suele competir con Guillem por la plaza de lateral derecho titular y también es un jugador preparado para ejercer de central en caso de emergencia.

Nil Teixidor es un lateral muy completo / Valentí Enrich

Tras una lesión ha vuelto con fuerza y en el partido contra el mallorca logró inventarse una asistencia a Nuhu Fofana.

RAÚL EXPÓSITO: El lateral más aguerrido (16 años Juvenil B-Juvenil A)

El sabadellense se ha aprovechado del ascenso de Guillem al filial y de la lesión de Nil Teixidor para ganarse la titularidad con el Juvenil A. Raúl Expósito es un soldado que siempre cumple con las exigencias de su entrenador.

De pequeño era central pero al no destacar por su altura se ha reconvertido a lateral. Pese a mutar en un '2' puro mantiene las virtudes defensivas de un central. El ex del Tibidabo Torre Baró juega en el Barça desde que era prebenjamín.

Raúl Expósito marcó de cabeza un gol contra el Espanyol / Valentí Enrich

'Rulo' es intenso, agresivo, constante y un seguro de vida en defensa y en ataque dispone de un notable chut exterior y una destacada habilidad para marcar goles en jugadas a balón parado.

POL BERNABÉU: El lateral más fino (18 años-Juvenil A)

Fichado cuando era infantil del Espanyol como centrocampista, Pol Bernabéu se ha especializado en jugar como lateral izquierdo. Se trata de un lateral ofensivo, creativo y muy técnico con alma de centrocampista. Su precisión para combinar con los interiores e incluso con los puntas es muy remarcable.

Su pierna izquierda es una delicia, raramente falla un pase y nunca busca lo fácil sino que su objetivo es mejorar cada balón que recibe. Cuando es capaz de ganar la línea de fondo, tiene potencia y calidad para sacar centros excelentes.

Pol Bernabéu acabó decepcionado tras la eliminación europea / FCB

Su físico le dificulta ser un lateral efectivo ante extremos muy rápidos o potentes pero en la fase defensiva logra ser muy efectivo gracias a estar siempre bien ubicado. Jugar 100% concentrado es otra de las virtudes de un lateral que raramente comete errores. Con Pol Planas es indiscutible como el lateral izquierdo titular del Juvenil A.

JORDI PESQUER: El lateral más carrilero (17 años-Juvenil B-Juvenil A)

Jordi Pesquer es el lateral izquierdo puro más completo de la cantera blaugrana. Alto, potente, con una zurda de muchos quilates, su progresión desde que jugaba en el fútbol-7 blaugrana es más que prometedora.

En defensa dispone de un físico que le permite ganar duelos y en ataque tiene físico para subir y bajar y centrar con precisión.

Jordi Pesquer es uno de los laterales zurdos que más prometen en La Masia / Dani Barbeito

Jordi es un jugador con un remate exterior excelente que la temporada pasada vivió un curso irregular pero que actualmente es uno de los jugadores más en forma del Juvenil B. Con Cesc Bosch, Pesquer está alcanzando un nivel muy alto que nos permite ser muy optimistas a corto, medio y largo plazo.