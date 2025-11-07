Vuelve la zurda más mágica de La Masia

Es uno de los jugadores con mayor potencial de la cantera del Barça. La temporada pasada se erigió como el jugador más desequilibrante y espectacular de todos los equipos del fútbol-11 del Barça.

David Moreno es un interior zurdo que cumplirá 14 años el 25 de enero del próximo año. Este futbolista fichado en la temporada 2023-24 del Levante suma dos temporadas brillantísimas en la cantera blaugrana.

David Moreno sigue en racha / Javier Ferrandiz

Al zurdo de Benifaió le gusta que le llamen 'Deivit' y destaca por una zurda prodigiosa. Pese a ejercer de interior derecho la temporada pasada sumó 28 goles y repartió numerosas asistencias pero en su caso las cifras no hacen justicia a lo que transmite en el campo.

David Moreno es capaz de regatear como el mejor extremo, combinar como un interior 'top' y definir como un delantero exquisito. Sus cualidades técnicas son portentosas pero lo mejor de su juego es la capacidad para acertar en la toma de decisiones. Otro factor clave para ilusionarse con este chico es su carácter ya que David Moreno siempre aparece cuando el equipo lo necesita haciendo gala de una personalidad arrolladora.

David Moreno coincidió con Ronaldinho en un acto publicitario / Nike

David Moreno coincidió con Ronaldinho en un acto publicitario de Nike en una de las pocas alegrías deportivas que ha tenido en este principio de temporada. Después de casi dos meses de competición, el de Benifaió no ha podido disputar ningún partido con el Sub-14 que dirige Adrià Monràs.

David no ha sufrido ninguna lesión traumática pero los problemas de crecimiento le han impedido hasta el momento jugar. Este tipo de molestias son habituales en el inicio de la adolescencia y dificultan que el jugador pueda entrenarse y jugar con normalidad.

Una inflamación en el psoas causado por el crecimiento físico es lo que ha evitado que hasta ahora David Moreno haya podido estrenarse con su equipo.

Gerard Mateo y Agus Marcet son los jugadores que hasta ahora han ejercido el rol de '8' que la temporada pasada fue casi en todos los partidos del Sub-13 para David Moreno.

Este sábado a las 11:30 horas podría reaparecer David Moreno en el partido que el Sub-14 blaugrana (antiguo Infantil A) jugará en Lleida. El rival del equipo de Adrià monràs será el Atlètic Lleida.

Adam Qaroual, Pol Jou y David Moreno celebran un gol / Valentí Enrich

Tras seis jornadas ligueras, el Sub-14 del Barça ha ganado cinco partidos y ha perdido un encuentro. Los blaugranas son segundos con 15 puntos a uno del Espanyol.

David Moreno desea seguir aprendiendo y evolucionando en la cantera del Barça. Su talento es único pero para llegar lejos en el Barça David deberá seguir trabajando y puliendo día a día su enorme potencial.