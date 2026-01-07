Vuelan dos puntos del Johan en el 94 en un duelo de filiales muy abierto

El Barça Atlètic cierra la primera vuelta con 29 puntos y situado en la tercera posición del grupo tercero de la Segunda Federación. El objetivo del ascenso sigue intacto tras el empate (2-2) contra el Valencia Mestalla. El partido que se aplazó hace tres semanas respondió a las expectativas con un guion de encuentro imprevisible.

Barça Atlètic-Valencia Segunda Federación Jornada 15 Barça Atlètic 2 2 Valencia Mestalla Alineaciones Barça Atlètic Bernad, Anaya, Mbacke (Cuenca min.71), Cortés, Oduro; Roger, Brian Fariñas (Pedro Villar min.73), Guille (Toni min.59); Dani Rodríguez, Shane Kluivert y Juan (Aziz min.59) Valencia Mestalla Abril, Panach, Monferrer, Navarro, Jurado (Aimar min.78), Otorbi (Rodri min.78), Prevedini, Trigui (Núñez), Domínguez, Víctor, Mario.

Los duelos de filiales son otra historia. Por un día, las particularidades de la Segunda Federación quedan aparcadas y el espectáculo sube de nivel. Si la cantera del Barça no necesita reivindicarse, el fútbol base del Valencia suele producir jugadores interesantes.

Con todo, los de Belletti salieron muy enchufados con el liderazgo de un Dani Rodríguez mágico. El extremo vasco firmó unos primeros 20 minutos estelares con detalles de una clase insuperable. Los jugadores del Valencia Mestalla no podían frenar a un jugador que, en su mejor versión, es un crack.

Dani dejó detalles de clase únicos / Gorka Urresola

La gran novedad en el once de Belletti fue Guille y el de la Zona Franca actuó más motivado que nunca. El interior blaugrana rozó el gol con una chilena estética y lideró una presión muy efectiva.

Los ché no salían de su campo y el filial blaugrana generaba una sensación constante de peligro. Mbacke remató al poste y Anaya avisó con un chut exterior formidable pero el primer tanto lo anotó Juan Hernández.

Dani, Juan y Shane celebran un gol contra el Valencia Mestalla / Gorka Urresola

El turolense, situado de falso extremo izquierdo, buscó un centro-chut que sorprendió al portero visitante. La presencia de Shane Kluivert despistó al portero visitante y pese a que el neerlandés no llegó a tocar el balón ayudó a que el gol subiera al marcador.

El arranque pletórico del filial fue bajando de intensidad con un Valencia Mestalla que fue mostrando su calidad poco a poco.

A balón parado, los valencianistas fueron avisando y consiguieron empatar pasada la media hora en un córner. Un despeje poco acertado del portero Emilio Bernad lo aprovechó Víctor.

Guille marcó contra el Valencia Mestalla / Gorka Urresola

El partido se había igualado y así fue avanzando sin grandes noticias hasta que Guille volvió a avanzar al Barça Atlètic poco antes del descanso.

Una buena jugada entre Dani y Shane Kluivert la pudo aprovechar el poderoso centrocampista de La Masia.

El Barça Atlètic celebra un gol contra el Valencia Mestalla / Gorka Urresola

En la reanudación el Valencia Mestalla salió con determinación y con un plan de partido 100% atrevido y efectivo. Los de Miguel Ángel Angulo lograron encerrar en su área durante 20 minutos.

Al filial le sostuvo su espíritu competitivo y un Emilio Bernad que se lució con tres paradas fenomenales ante su antiguo equipo. El mediapunta valencianista Víctor dejó destellos de una calidad excepcional y el gol del empate parecía un hecho pero el Barça Atlètic resistía.

Los blaugranas superaron como pudieron el temporal ché y poco a poco feron acercándose al área visitante.

Del peligro del segundo equipo del Valencia se pasó a un partido de ida y vuelta en el que el conjunto de Belletti creaba las mejores ocasiones.

Dani y Shane tuvieron en sus botas el tercero pero el marcador no sufría movimientos. La lesión de Mbacke y el debut del prometedor Pedro Villar fueron noticias destacadas de un final de partido marcado por un nivel notable Andrés Cuenca.

Emilio Bernad se postulaba como el MVP del partido pero un penalti inocente de Anaya en el tiempo añadido dejó helados a los blaugranas.

El gol des de los once metros de Aimar Blázquez hizo justicia al poder ofensivo de los valencianistas en la segunda mitad pero castigó de manera cruel al Barça Atlètic. Los de Belletti habían superado su peor momento sin encajar y cuandop parecía más cercano el 3-1 lo que llegó fue el empate.