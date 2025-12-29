¡Villarreal-Atlético, gran final de LaLiga FC Futures!

Ya tenemos final del XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures: Villarreal-Atlético de Madrid. Las semifinales nos regalaron dos miniderbis espectaculares. Hubo pasión, intensidad y, sobre todo, buen fútbol.

El miniderbi valenciano mantuvo en vilo a la grada hasta el último suspiro y tuvo que decidirse en una tanda de penaltis para el recuerdo. Raul, con una sangre fría impropia a su edad, tiró su lanzamiento a lo Panenka. El madrileño no se quedó corto y también culminó en una tanda que tuvo como héroe a Iñigo, que paró dos de los tres penaltis blancos y ayer marcó de campo a campo.

Un Villarreal coral

Pase lo que pase en la final, el torneo del Villarreal ya es de excelente. Un bloque sin fisuras que cuenta con talentos diferenciales como los de William, Néstor o Raul y que compitió todos y cada uno de sus partidos. William es un 'killer' imparable que abrió la lata y uno de los serios candidatos al trofeo de MVP.

Hay que quitarse el sombrero con un Valencia que venía de eliminar a un gran Barça en cuartos y plantó cara de principio a fin. Leo igualó la contienda con un disparo ajustado al palo corto y forzó una tanda de penaltis en la que se erigió como héroe un Raul al que no se le pasó otra cosa por la cabeza que tirar el penalti decisivo a lo Paneka.

Luca e Iñigo, héroes

Su rival saldría de un Atlético de Madrid-Real Madrid que prometía emociones fuertes. Tanto, que Luca Villa anotó el tanto que acercaba a los colchoneros a la gran final. El '7' se estrenó como goleador del torneo en el momento más oportuno y lo festejó con rabia y, sobre todo, euforia.

Los blancos dieron ese paso al frente necesario en el segundo tiempo y, fieles a su ADN, empataron la eliminatoria en los minutos finales. Hugo, perla de La Fábrica, se echó el equipo a la espalda y generó la acción que acabó en el tanto de Alex, otro de los nombres propios del conjunto dirigido por Juan Carlos Duque.

La tanda de penaltis tuvo un nombre propio: Iñigo. Paró dos de los tres lanzamientos para mandar al Atleti a la gran final.