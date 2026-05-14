Villar lidera, Hamza vuela y Gistau sella una remontada mayúscula en la Copa de Campeones juvenil

El Barça estará presente en la fase final de la Copa de Campeones juvenil que se disputará en Alcalá de Henares entre el 20 y 24 de mayo. El Juvenil A barcelonista superó (3-0) al Tenerife en un partido maravilloso del equipo de Pol Planas que se impuso gracias a los goles de Pedro Villar, Hamza Abdelkarim y Óscar Gistau.

Pol Planas introdujo cambios respecto al partido de ida para refrescar al equipo. La presencia de Quim y Ebrima tenía como objetivo garantizar una buena circulación de balón y sumar amenaza. En el ataque Iu Martínez ocupó la plaza de Shane mientras que Guillem entró en este mismo carril por el lesionado Iu.

El Juvenil A blaugrana salió con la idea de dominar y asediar al conjunto tinerfeño. Hamza Abdelkarim pudo haber encarrilado pronto el triunfo pero su remate de cabeza sin oposición salió desviado cuando lo tenía todo a favor para inaugurar el marcador.

Este es el once que alineó Pol Planas contra el Tenerife / FCB

El gol se estaba cocinando pero sin puntería no había gloria. Superado el cuarto de hora llegó un chut lejano de Guillem que rechazó el portero y Álex remató al lateral de la red. Las sensaciones eran positivas y los blaugranas seguían generando peligro. Quim habilitó a Iu pero el de Suria remató demasiado cruzado.

El Barça aceleraba buscando un 1-0 merecido pero que se resistía. Ebrima aparecía con poca regularidad pero su potencia era una amenaza real.

El Tenerife no se descosía en ningún momento y su aplicación defensiva funcionaba. Las llegadas al área rival eran constantes pero no había manera de romper el cero a cero inicial.

Álex González jugó a un gran nivel contra el Tenerife / FCB

El egipcio Hamza Abdelkarim remató con la derecha pero el portero Juan Eduardo no sufrió para detener el remate del '9' blaugrana.

El buen juego del primer tiempo no tuvo recompensa pero todo varió en la reanudación. La gran pierna izquierda del lateral del Juvenil B Jordi Pesquer fue clave para liderar la remontada.

En el minuto siete de la segunda parte ejecutó con gran precisión un córner que Pedro Villar remató de cabeza a la red. Los blaugranas marcaron otro gol a continuación pero el colegiado lo anuló por un fuera de juego dudoso de Quim Junyent.

Pedro Villar es un '6' con gol / FCB

Ebrima tuvo en sus botas el segundo pero este tanto volvió a llegar con un gran cabezazo. Otra vez la zurda de Pesquer puso un gran balón y Hamza remató de manera magnífica a la red. El juego aéreo dl egipcio es espectacular.

Curiosamente con el 2-0 el Tenerife igualó el juego y el Barça perdió gas pero en el tramo final la inclusión de Pedro Rodríguez y Gistau resultó determinante. El andaluz generó la jugada del 3-0 que tuvo en Shane al asistente y en Óscar Gistau al definidor. El de Salou remató con acierto y culminó de manera justa una remontada maravillosa.

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La Masia es una mina de oro incalculable y este Juvenil A blaugrana es otra muestra de ello.