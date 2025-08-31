Victoria trabajada para cerrar la pretemporada

El Barça Atlètic sumó una nueva victoria en el último partido amistoso de su particular pretemporada. Lo hizo por la mínima contra el CE L'Hospitalet, gracias a un tanto de Álvaro Cortés, eso sí, con buenas sensaciones antes del debut oficial del filial culer en la Segunda RFEF: será frente a la UE Porreres el próximo domingo 7 de septiembre (12:00 horas) en el Estadi Johan Cruyff.

Los blaugranas llevaron la batuta del ritmo durante el primer tiempo y suyas fueron las principales ocasiones de gol, aunque el marcador del Estadi Johan Cruyff no se movió durante los primeros 45 minutos. Gistau fue de los que más lo intentó: con un balón a la espalda de los centrales y, posteriormente, tras una recuperación de Guillermo; ambas resueltas por Aliaga. Aziz también tuvo el gol en sus botas, tras un recorte con la derecha y un disparo con la izquierda que se marchó rozando la madera.

El gol llegó justo en la reanudación. Brian Fariñas picó una falta lateral teledirigida hacia la cabeza de Álvaro Cortés, que remató de manera inapelable al fondo de las mallas. El capitán del filial blaugrana, que también vio puerta en Maracaná en la Copa Intercontinental Sub-20, es uno de los centrales con más proyección de la cantera y bien podría acabar teniendo minutos con el primer equipo este curso.

A pesar de que los visitantes crearon más peligro en el segundo tiempo, no lograron perforar la portería de Eder Aller. Bien, de hecho sí: Marimón replicó el gol de Cortés, con un centro lateral servido por Pol Ballesteros con música; pero el colegiado lo anuló al instante por fuera de juego.

De esta manera, los blaugranas cerraron el ciclo de seis encuentros amistosos durante el verano con una nueva victoria, la tercera tras los triunfos sumados contra el Olot (0-3) y el Atlètic Lleida (3-2). Completan el balance un empate frente al CE Sabadell (1-1) y dos derrotas ante el FC L'Escala (1-0) y el Gimnàstic de Tarragona (1-3).