El viaje increíble de Shane Kluivert: de mediático a invisible y de tapado a gran perla

Los dos goles que marcó contra el Eintracht le volvieron a situar en la primera línea mediática. Shane Kluivert ha pasado en toda su trayectoria en La Masia por situaciones muy contradictorias.

La 2025-26 es ya la novena temporada de Shane Kluivert en el Barça. En el verano del 2017 llegó a la cantera blaugrana procedente del PSG con la fama de ser el hijo de Patrick Kluivert y por una precocidad en las redes poco habitual. En su evolución en el fútbol base del barça ha pasado de ser un jugador mediático y en el que se ponían los focos a quedar eclipsado por una generación bestial liderada por Lamine, Cubarsí y Marc Bernal.

Shane Kluivert es un delantero muy técnico / Dani Barbeito

Shane llegó a ser un jugador residual en el Barça en el que pocos confiaban como un valor de futuro pero la confianza que le ha mostrado su entrenador Pol Planas en estas últimas tres temporadas le ha permitido dar un salto de calidad más que interesante.

Shane Kluivert con Landry y Ávila en la presentación del Alevín A / Javier Ferrándiz

Las dos primeras temporadas de Shane Kluivert en el fútbol-7 del Barça fueron de aprendizaje para el atacante neerlandés que crecía al lado de todo un prodigio como Lamine Yamal.

Su salto al fútbol-11 no le permitió destacar en exceso ya que el físico no le acompañaba. Shane, a diferencia de su padre Patrick, no destacaba entonces por ser un jugador excesivamente alto ni potente y su calidad técnica le servía apenas para resistir y mantenerse en el Barça pero pasando a un segundo plano.

Shane coincidió con Lamine en sus primeros años en el fútbol base / Javier Ferrándiz

En sus temporadas como infantil y cadete, Shane cumplía con lo que se le pedía pero sin estridencias. En la demarcación de extremo izquierdo, el neerlandés ofrecía continuidad en el juego y buenas asistencias pero el físico no le alcanzaba para desequilibrar y ser un '11' explosivo.

Shane Kluivert ha vivido de todo en la cantera blaugrana / Valentí Enrich

El salto del Cadete A al Juvenil B fe positivo para Shane ya que con Pol Planas el neerlandés empezó a ser consciente de los aspectos a mejorar y su rendimiento fue aumentando de manera gradual. Su evolución física y su mayor madurez mental le han ido permitiendo ser un jugador que sabe explotar sus cualidades.

Shane Kluivert es hijo del mítico delantero centro Patrick Kluivert / Javier Ferrándiz

Shane se encuentra cada vez más cómodo como extremo derecho ya que allí puede asistir con mayor facilidad y se ve cada vez con más seguridad para dar amplitud y profundidad y atacar los espacios.

Una de las cuestiones que ha mejorado en estos últimos años es la regularidad. Shane era un jugador con picos altos pero con bastantes desconexiones y ahora es un futbolista que sabe encadenar acciones de alto rendimiento.

Shane Kluivert ha explotado en su etapa juvenil / Javi Ferrándiz

Otro aspecto en el que aún tiene margen de mejora es el del ritmo de juego. Shane es un delantero con muy buen pie y que cuando está enrachado tiene gol.

Cuando juega de '9' y tiene que asumir la responsabilidad anotadora sufre más que cuando ejerce de extremo y sus aportaciones anotadoras no son tan imprescindibles.

Shane celebra un gol en la Youth League / Dani Barbeito

A sus 18 años Shane ha seguido un camino muy distinto a los Lamine, Cubarsí, Bernal o Jofre Torrents pero el internacional sub-19 con los Países Bajos es consciente que ahora es su momento.

Las desgraciadas lesiones de delanteros en el filial le pueden dar muchos más minutos de lo esperado y Belletti ya le ha mostrado que confía en él.

Shane Kluivert firmó un gran doblete / FCB

De niño precoz mediático pasó a ser un jugador invisible y olvidado, ahora aún está a tiempo de aprovechar la inversión de tiempo y paciencia que el Barça ha llevado a cabo con él.

Su capacidad para asistir y marcar gracias a un toque excelente con la pierna derecha le puede impulsar a lo más alto. Ahora es cuando Shane puede demostrar que el apellido Kluivert no le va grande.