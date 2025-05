El vestuario del filial no pierde la fe: "Llegamos con vida a la última jornada"

El Barça Atlètic necesita ganar a Unionistas en la última jornada de liga y que además de ello los resultados le acompañen en los partidos Bilbao Athletic-Real Union, Sestao-Ponferradina y Osasuna Promesas-Ourense. El filial blaugrana necesitaría que perdieran Osasuna y Sestao y que el Real Union no gane. La Ponferradina es el único rival que tendrá una necesidad imperiosa de ganar mientras que el Bilbao athletic y Ourense afrontarán estos partidos sin obligaciones clasificatorias.

Sergi Milà nunca pierde los nervios y ha conseguido que su equipo siga creyendo hasta que las matemáticas digan lo contrario. El técnico del filial se ha centrado en mejorar la versión competitiva de sus chicos y los resultados a domicilio están llegando.

Sergi Milà, entrenador del Barça Atlètic / Valentí Enrich

El filial suma dos rachas tan contradictorias como inexplicables. el filial suma tres victorias en sus tres últimos partidos fuera de casa mientras que en el Johan Cruyff ha perdido sus dos últimos compromisos.

"Hemos mejorado en la segunda parte"

Del triunfo en el campo del Barakaldo Milà se queda con el juego mostrado por su equipo tras la reanudación: "Creo que han sido dos partes diferentes, ellos nos exigían mucho. No hemos estado finos en la primera parte, nos han cargado demasiado el área. En la segunda mitad hemos entendido mejor lo que se necesitaba. El equipo ha dado un giro en el juego".

Godoy marcó el gol del triunfo del B / FCB

Sergi Milà es consciente que la salvación está muy complicada pero pese a que se necesita una carambola el 'míster' del filial no tira la toalla: "Llegamos a la última jornada con vida. Veremos cuando acaben los partidos como queda la clasificación pero nosotros nos tenemos que centrar en nosotros mismos, todo pasa por ganar nuestro partido".

"No nos rendiremos"

Milà tiene la virtud de positivizar realidades con más oscuros que claros: "Llegamos a la última jornada por lo menos con vida es un éxito de estos chicos porque aunque hace semanas estábamos lejos ellos no se han rendido. Nosotros tenemos que hacer nuestros deberes".

Sergi Milà es un entrenador con mucha experiencia en la cantera del Barça / Javier Ferrandiz

Si no se gana al Unionistas el milagro no será posible: "En casa nos está costando mucho. Ojalá se pueda llenar el johan y nos puedan ayudar a ganar a Unionistas que ellos también se estarán jugando la salvación ya que se encuentran en una situación muy difícil, habrá muchas emociones. Ganar el partido y ojalá se den las circunstancias".

"Todo es posible"

El portero Ander Astralaga tampoco pierde la fe y analiza así la situación del B: "Sabemos que estamos en una situación complicada, sabíamos que teníamos que ganar , hay pocos rivales que han puntuado aquí. Nos ha salido bien. No hay que calcular mucho, hay que jugar y ganar y lo que no depende de nosotros no lo podemos controlar".

El portero vasco entiende que sería imperdonable no luchar hasta el último suspiro:"Este escudo pide luchar hasta el final, nos vamos a dejar todo y el equipo confía. Para nosotros será una final el partido contra Unionistas".

Ander Astralaga es un porterazo / FCB

Astralaga no cree que la carambola que necesita el filial deba descentrar al vestuario: "Tenemos que seguir con nuestro juego y estoy seguro de que ganaremos. Está siendo una temporada difícil pero nos sirve de experiencia. En el fútbol todo es posible y me gustaría que la gente venga a animarnos al Johan". La cita es el próximo sábado a las 19h. Es la última jornada y como reza el tópico mientras hay vida hay esperanza.