El vestuario del Barça Atlètic no se rinde pese a la mala racha: "Jugando así lograremos el objetivo"

Álvaro Cortés dio la cara en el campo y fuera del terreno de juego. El capitán del Barça Atlètic, en dinámica de primer equipo en las últimas semanas, regresó al filial y aunque cuajó una gran actuación individual se mostró dolido por la injusta derrota (0-1) ante el Sant Andreu.

El central aragonés expresó de manera diáfana la contradicción entre el buen juego y elpésimo resultado logrado: "Volvió a ser un partido muy similar a lo que venimos haciendo. El fútbol es injusto. Nos marcan un gol a balón parado y es la dinámica que llevamos esta temporada. Somos mejores pero encajamos goles a balón parado".

Cortés ejerce como capitán del filial / FCB

Cortés estaba muy tocado tras sumar el filial su tercera derrota consecutiva: "Las sensaciones son muy malas ahora mismo tras encajar otra derrota en casa. Pero si seguimos así estamos convencidos de que conseguiremos el objetivo, nos quedan cinco partidos y son cinco partidos a vida o muerte. Parece que siempre estamos viviendo el mismo partido. Nos falta efectividad arriba y nos penaliza el balón parado."

Los jugadores del filial se mostraron enfadados con el arbitraje / Valentí Enrich

Juliano Belletti no tuvo tampoco argumentos para criticar la actuación de su equipo. El brasileño se movió entre el orgullo de comprobar el alto nivel de juego de sus futbolistas pero la decepción con el escaso premio recibido contra el líder del grupo tercero de la Segunda Federación:“El equipo que va primero se ha puesto a defender porque hemos tenido el control, casi 80% de posesión. Ha sido una posesión ofensiva en el campo rival. Hemos generado 20 ocasiones. Ha sido una lástima porque hemos visto al equipo competir, es uno de nuestros mejores partidos."

Juliano Belletti es un entrenador con carácter / Valentí Enrich

Belletti entiende que este deporte depara en ocasiones resultados crueles: "El fútbol es así, jugando mejor a veces no se ganan los partidos. Hemos jugado mejor, hemos tenido más posesión y hemos generado más ocasiones. El ADN Barça es esto. Es el carácter que tiene este equipo es destacable. Ha sido otro partido con muchos juveniles pero les da igual la edad ya que ante el líder han tenido la personalidad para intentar jugar bien des del primer al último minuto".

Belletti lamentó que una acción a balón parado determinara una derrota inmerecida. El técnico del filial se resistía a recordar las ausencias por lesiones y convocatorias internacionales aunque estas circunstancias acababan saliendo en su discurso de manera natural: "El equipo no ha dejado de competir en ningún partido pero no olvidemos que Ebrima por ejemplo tiene 16 años, Nil Vicens, Guillem, son todos muy jóvenes. No caimos en ninguna provocación y respondimos con fútbol. Seguiremos en ello. Partido a partido".

Belletti destaca por ser un entrenador con un discurso trabajado / FCB

Una vez aceptada la derrota, toca levantarse y pensar en lo que queda. Al filial le restan cinco finales para seguir compitiendo hasta la última jornada: "Va a ser difícil gestionar una derrota así. No lo estamos haciendo nada mal. Los jugadores buscan mejorar cada día. Todos trabajan juntos y hay que ir paso a paso. Aceptar lo que pasó y aprender de ello".

Los cinco prócimos partidos del Barça Atlètic serán contra el Porreres, Espanyol B, Olot, Atlètic Lleida y Torrent. El objetivo pasa por sumar 15 puntos y asegurarse una plaza entre los cinco primeros para disputar el play-off de ascenso.