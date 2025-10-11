¿Cuando se pueden ver las caras Barça y Real Madrid en Orlando?

En las últimas ediciones de LaLiga FCFutures los calendarios conducían en teoría a un miniclásico en la final que nunca se llegaba a concretar.

O el Real Madrid o el Barça (y a veces ambos) caían antes de tiempo y el esperado duelo entre merengues y blaugranas no se llegaba a disputar.

En la novena edición del torneo internacional La Liga FCFutures el clásico solo podrá disputarse en los cuartos o en las semifinales.

A falta del último partido que tienen que disputar hoy ambos, barcelonistas y madridistas son segundos de su grupo pero sin el pase a cuartos asegurado.

El Barça se jugará ante el Sevilla (15 h en España) poder acabar primero o segundo del grupo D. Los blaugranas están empatados a puntos (4) con el Valencia que se enfrentará al Espanyol.

Si los de Jordi Pérez acaban líderes del grupo se cruzarían con el segundo del grupo A, una posición que ocupa ahora mismo el Real Madrid tras perder el miniderbi madrileño.

Si Barça y Madrid acaban ambos o primeros o segundos no se cruzarían en los cuartos y lo podrían hacer en semifinales si ambos dejan atrás al rival que les toque.

En el escenario que ambos se crucen en los cuartos el miniclásico se jugaría a las 17:30 o 18 horario español.

En el caso de que el Barça-Real Madrid llegue en las semifinales el partido se disputaría a las 19 o 19:45 hora local lo que equivaldría a que en horario español serían la 1h o 1:45h de la madrugada del sábado al domingo.

En cualquier caso, la final está descartada por como se han planificado los cruces.

En el primer día de competición el Real Madrid fue de más a menos y el Barça fue in crescendo.

Los blancos debutaron con dos goles de Hugo para derrotar al Villarreal (2-0) mientras que un tanto in extremis de Gael provocó que cayeran ante el Atlético de Madrid.

El Barça, por su parte, se rehizo de un empate (0-0) contra el Valencia superando al Espanyol (2-1) con los tantos de Julen Gallardo y Jan Gómez.