Valencia Mestalla - Barça Atlètic, en directo: resultado y goles de la Segunda RFEF, en vivo

Los culés buscan recuperar sensaciones

El FC Barcelona Atlètic visita Valencia con la intención de sumar los tres puntos y cortar así la racha de 3 empates consecutivos. Los de Belleti son quintos en liga con 38 puntos. Una victoria en el partido de hoy ayudaría a los culés a consolidarse en la zona de play-offs y ampliaría más la distancia con sus principales perseguidores, el RCD Espanyol B, sexto con 35 puntos y el Girona FC, séptimo con 34 puntos.