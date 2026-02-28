En Directo
SEGUNDA RFEF
Valencia Mestalla - Barça Atlètic, en directo: resultado y goles de la Segunda RFEF, en vivo
El equipo de Juliano Belletti se mide al filial del Valencia en la Jornada 26 de la Liga de Segunda Federación
Sergi Bescós I Lázaro
Rendimiento fuera de casa
Los de Juliano Belletti saben que los partidos fuera de casa son clave para conseguir el objetivo esta temporada. De los últimos cinco partidos como visitante, los culés han sumado 5 de los últimos 15 puntos posibles. Por otro lado, cabe destacar el gran rendimiento del equipo en el Johan Cruyff, donde los culés no conocen la derrota, con 7 victorias y 5 empates.
Los culés buscan recuperar sensaciones
El FC Barcelona Atlètic visita Valencia con la intención de sumar los tres puntos y cortar así la racha de 3 empates consecutivos. Los de Belleti son quintos en liga con 38 puntos. Una victoria en el partido de hoy ayudaría a los culés a consolidarse en la zona de play-offs y ampliaría más la distancia con sus principales perseguidores, el RCD Espanyol B, sexto con 35 puntos y el Girona FC, séptimo con 34 puntos.
¡Muuuuy buenas tardes desde el Estadio Antonio Puchades!
¡Hola Holaa Holaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Valencia Mestalla y FC Barcelona Atlètic correspondiente a la jornada número 25 del Grupo 3 de Segunda Federación.
