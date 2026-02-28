Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona-VillarrealDónde ver Barcelona-VillarrealAlineación BarcelonaRashfordAnsu Fati KaneSprint MotoGPHorario MotoGPClasificación MotoGPMárquez-AcostaMathieu Piqué bromaXavi Víctor FontDirecto MotoGPBarcelona - Villarreal horarioCuadro Champions octavosSorteo ChampionsRival Barcelona ChampionsRival Madrid ChampionsRival Atlético ChampionsCuadro octavos Europa LeagueCuadro octavos Conference LeagueHorarios octavos ChampionsFinal Champions 2026CarvajalTopuriaOmloop NieuwsbladFrenkie de Jong lesiónAlcaraz SinnerCampeonato España AtletismoDiego Costa SimeoneHorario Movistar KOIEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaMaldiniElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Camp NouPedrerolJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
En Directo

En Directo

SEGUNDA RFEF

Valencia Mestalla - Barça Atlètic, en directo: resultado y goles de la Segunda RFEF, en vivo

El equipo de Juliano Belletti se mide al filial del Valencia en la Jornada 26 de la Liga de Segunda Federación

Juliano Belletti, entrenador del Barça Atlètic

Juliano Belletti, entrenador del Barça Atlètic / FCB

Sergi Bescós I Lázaro

Actualizar

TEMAS