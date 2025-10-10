El Valencia frena al Barça en su debut en La Liga FCFutures

El debut del Barça estuvo marcado por la ilusión de los jugadores de Jordi Pérez de conquistar un torneo que el Barça no gana des del 2019. Entonces lo logró un equipo liderado por Lamine Yamal.

El Valencia salió muy enchufado con una presión que incomodaba el juego combinativo del Barça. La solución blaugrana era buscar al delantero centro Anas que mantuvo una lucha preciosa con el central valencianista Gallas.

Jaume Casanovas, máximo goleador del torneo en la edición nacional, fue el jugador del Barça más inspirado y el que tuvo muy cercana la posibilidad del gol. El leridano mereció inaugurar el marcador pero el portero Ibai lo evitó.

Jaume Casanovas es uno de los puntales del Sub-13 / LaLiga FCFutures

En el caso del Barça, el portero Nil Abellán tuvo menos trabajo pero se lució en una ocasión con una parada brillante. El Barça fue de menos a más y generó más peligro en la segunda mitad.

Aunque el equipo de Jordi Pérez mereció ganar, el Valencia logró competir y resistir hasta mantener el cero as cero inicial.

Los ché tuvieron un gol que el árbitro anuló por un fuera de juego claro.

En el otro partido del grupo el Espanyol empató 1-1 contra el Sevilla. El mejor jugador del torneo nacional disputado en Villarreal Gorka inauguró el marcador pero Edison equilibró el encuentro con un gran gol.

A las 12h (horario americano) los blanquiazules se enfrentarán al Barça.