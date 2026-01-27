Valencia - Barcelona: horario y dónde ver los octavos de final de la Copa del Rey juvenil

Después de eliminar al Logroñés con un gol épico de Pedro Villar en el tiempo añadido, el equipo de Pol Planas afronta este miércoles una segunda final para seguir adelante en la Copa del Rey juvenil. El Barça conquistó la temporada pasada esta competición tras golear al Zaragoza (5-0) en la final.

Después de jugar en la Ciutat Esportiva el partido único de dieciseisavos de final, al Juvenil A del Barça le toca ahora viajar a Valencia para enfrontarse a un equipo que ha eliminado al Real Zaragoza.

Los blaugranas se mantienen segundos a un punto del Espanyol en el campeonato liguero y la próxima semana viajarán a Hungría para afrontar la primera eliminatoria de la Youth League.

Pedro Villar y Pedro Rodríguez se entienden a la perfección / FCB

Si el día 3 de febrero los de Pol Planas se jugarán el pase a los octavos de la Champions Juvenil contra el Maccabi Haifa israelí , una semana antes tendrán que superar el difícil obstáculo de superar al Valencia en la Copa del rey. Entre medio, el Barça recibirá el sábado al Racing Zaragoza en un nuevo compromiso liguero.

El Juvenil A del Valencia lidera el grupo séptimo de la División de Honor con tres puntos más que el Levante. El conjunto de Óscar Sánchez solo ha perdido dos partidos tras 17 jornadas mientras que los blaugranas se mantienen invictos en el campeonato de la regularidad.

Pol Planas está dirigiendo con éxito al Juvenil A / FCB

Yaroslav Boyko es el máximo goleador del Valencia en competiciones nacionales mientras que en el equipo barcelonista los centrocampistas Pedro Rodríguez y Pedro Villar lideran esta faceta goleadora con siete goles cada uno en las competiciones domésticas.

Barça y Valencia se vieron las caras la temporada pasada en los cuartos de final de la copa de campeones. El Barça arrancó un empate (2-2) en la ida en Valencia. En la vuelta disputada en el Johan Cruyff, los de Belletti se avanzaron con tres goles pero los 'ché' lograron empatar y forzar la prórroga. el Valencia se acabó clasificando para la final a cuatro después de superar a los blaugranas en los penaltis.

Horario y alineaciones probables del Valencia-Barça

El partido único de octavos de la Copa del Rey entre el Valencia y el Barça se disputará en el estadio Antonio Puchades (18h miércoles) pero no será emitido en directo por ninguna televisión. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor del partido entre la UD Las Palmas y Levante.

Estas son las alineaciones que podrían presentar ambos entrenadores.

Valencia: Alain Gómez, Mir, Hugo Fernández, Herrera, Alejandro, Taucas, Gera, Boyco, Rodrigo, Torres, Raúl Ruiz.

FC Barcelona: Max Bonfill, Guillem Víctor, Hafiz Gariba, Baba, Lorenzo; Pedro Villar, Pedro Rodríguez, Orian Goren; Ebrima, Nuhu Fofana, Adrián Guerrero