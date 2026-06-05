FC Barcelona
El Valencia acierta y el Sub-12 del Barça encaja su primera derrota en Villarreal
El equipo de Pol Combellé ha perdido el segundo partido del torneo La Liga FC Futures contra el Sub-12 valencianista
El Barça había arrancado con una victoria (2-1) contra el Rayo mientras que el Valencia se estrenaba en el torneo ante los blaugranas. Se medían los dos favoritos del grupo C y dos claros candidatos a conquistar la edición 33 de la Liga FC Futures.
El Valencia supèró (1-0) al Barça en un partido muy equilibrado.
El Barça se sentía cómodo con el balón pero el conjunto valencianista se defendía con orden y con arranques muy verticales de Álvaro.
El bigoleador en el debut blaugrana, Joel Cabanes, arrancó este partido como lateral izquierdo. En la banda siguió ofreciendo calidad y capacidad ofensiva pero sufrió ante el '7' del Valencia.
Joel creó dos ocasiones interesantes en ataque pero Álvaro, lateral y extremo incansable, le ganó la espalda en la acción del 1-0.
Este gol de Álvaro dañó la moral y confianza de un Barça que pese a su dominio territorial no conseguía generar ocasiones claras.
Los intentos blaugranas eran demasiados forzados y con excesivamente lejanos. Así lo intentaban Joel, Marco Mollica y Marc Ribera.
El ingreso en el segundo tiempo de Hugo Galdeano otorgó al Barça de nuevos recursos y un gran aliciente para cualquier espectador neutral.
La zurda virtuosa del malagueño así como su juego intenso y eléctrico es siempre una bendición.
El espíritu competitivo de Hugo fue, pese a todo, insuficiente ante un sólido Valencia que supo gestionar el marcador favorable e incluso hizo lucir al portero Teo con dos pareadas que hubieran liquidado el partido.
El Barça volverá a competir esta tarde a las seis contra el Oviedo y a las 1930h ante el Alavés.
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