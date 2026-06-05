El Valencia acierta y el Sub-12 del Barça encaja su primera derrota en Villarreal

El Barça había arrancado con una victoria (2-1) contra el Rayo mientras que el Valencia se estrenaba en el torneo ante los blaugranas. Se medían los dos favoritos del grupo C y dos claros candidatos a conquistar la edición 33 de la Liga FC Futures.

El Valencia supèró (1-0) al Barça en un partido muy equilibrado.

El Barça se sentía cómodo con el balón pero el conjunto valencianista se defendía con orden y con arranques muy verticales de Álvaro.

Pedrito Juárez es el capitán del Sub-12 blaugrana / La Liga FC Futures

El bigoleador en el debut blaugrana, Joel Cabanes, arrancó este partido como lateral izquierdo. En la banda siguió ofreciendo calidad y capacidad ofensiva pero sufrió ante el '7' del Valencia.

Joel creó dos ocasiones interesantes en ataque pero Álvaro, lateral y extremo incansable, le ganó la espalda en la acción del 1-0.

Joel Cabanes es un zurdo de gran talento / La Liga FC Futures

Este gol de Álvaro dañó la moral y confianza de un Barça que pese a su dominio territorial no conseguía generar ocasiones claras.

Los intentos blaugranas eran demasiados forzados y con excesivamente lejanos. Así lo intentaban Joel, Marco Mollica y Marc Ribera.

El ingreso en el segundo tiempo de Hugo Galdeano otorgó al Barça de nuevos recursos y un gran aliciente para cualquier espectador neutral.

Hugo Galdeano ofreció destellos de su gran clase ante el Valerncia / La Liga FC Futures

La zurda virtuosa del malagueño así como su juego intenso y eléctrico es siempre una bendición.

El espíritu competitivo de Hugo fue, pese a todo, insuficiente ante un sólido Valencia que supo gestionar el marcador favorable e incluso hizo lucir al portero Teo con dos pareadas que hubieran liquidado el partido.

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El Barça volverá a competir esta tarde a las seis contra el Oviedo y a las 1930h ante el Alavés.