El último esfuerzo para volver a coronar a La Masia como la mejor academia de Europa

El Juvenil A del Barça está a 90 minutos de conquistar su tercer título de la temporada. Con la Copa del Rey y la liga ya en sus vitrinas, el sueño de coronarse en Europa con la Youth League está a solo un pasito.

El equipo revelación de esta competición, el Trabzonspor, contará con el factor ambiental a su favor ya que han viajado más de tres mil aficionados turcos a Nyon, la sede de la gran final.

El Barça puede convertirse en el club con más Youth Leagues de toda Europa. Los blaugranas están a 90 minutos de sellar su tercera Champions juvenil y de esta manera aventajarían en un título al Chelsea que es ahora el único club que iguala las dos Youth Leagues conquistadas por el Barça.

La final se disputará en Nyon en el Colovray Sports Centre (18h Barça one, Esport 3 y Movistar+) con una presencia mayoritaria de aficionados turcos.

Líderes en Europa

El FC Barcelona ha disputado cinco de las once final four de la Youth League que se han celebrado hasta ahora. En la primera edición de esta competición que cogió el relevo de la Next Gen Series el equipo que dirigía Jordi Vinyals superó al Benfica (3-0).

Riera celebra la Youth League con Joel, Godswill, Fran, Adama, Juan Antonio, Juanma, Maxi y Munir / Javier Ferrandiz

Si el primer título llegó en el 2014, cuatro temporadas después llegó el segundo con victoria de nuevo contundente (3-0) contra el Chelsea. Los de García Pimienta se coronaron también en Nyon como buscan mañana lograrlo los discípulos de Juliano Belletti.

La Masia, la mejor academia del mundo

La Masia no necesita reivindicarse con títulos porque su prestigio no se basa en un éxito puntual que puede ser producto de una generación brillante concreta.

El éxito de La Masia es comprobar como Cubarsí o Lamine son piezas clave en el primer equipo así como Olmo, Eric, Balde, Fermín, Casadó o Gavi aportan compromiso e identidad al equipo que mejor juega de Europa.

Lamine Yamal conquistó su primera Copa del Rey con el Barça y dejó a Mbappé sin trofeo / LAP

El prestigio de la cantera del Barça no depende del acierto en la final contra el Trabzonspor pero otra Youth League para el museo del Barça elevaría a La Masia como la academia de referencia indiscutible para el mundo del fútbol.

En el fútbol base del barça importa más el como se juega que el ganar en sí mismo pero si se reunen la forma y el fondo, el éxito es indiscutible.

Una trayectoria impecable

Juliano Belletti ha conseguido clasificar al Juvenil A del Barça para la final de la Youth League en una trayectoria impecable superando uno tras otro a todos los rivales después de un debut desafortunado en una derrota injusta (4-3) en el campo del Mónaco.

Kospo celebra un gol con Hugo Alba y Tomi / FCB

A partir de entonces, Young Boys, Bayern, Estrella Roja, Dinamo (en los penaltis), Aston Villa, Stuttgart y Salzburg han ido cayendo por el camino ante un conjunto ordenado, solidario, creativo y valiente. Un equipo que juega muy bien al fútbol pero que también sabe sufrir y competir cuando el rival aprieta.

Un mérito único

Belletti ha logrado una máquina casi perfecta sin contar con jugadopres como Lamine, Cubarsí, Bernal, Fort, Gille, Toni, Jofre o Kochen, futbolistas en dinámica de primer equipo y Barça Atlètic. Esto es lo que diferencia al Barça del resto de academias.

Jofre Torrents completó un partidazo contra el Bayern / Valentí Enrich

El FC Barcelona se planta en la final de la Youth League sin sus juveniles más prometedores porque estos los asciende a categorías superiores pero aún y así surgen otros talentos extraordinarios que consiguen hacerlos olvidar.

Uno de estos jugadores que ha subido recientemente al Barça Atlètic es Jan Virgili quién tras ser titular el sábado contra el Amorebieta ha viajado a Suiza para poder auudar si es necesario al juvenil A.

Jan Virgili y Arnau Pradas celebraron el pase a la final four de la Youth League / FCB

Contra el AZ, Ibrahim Diarra se tuvo que retirar por lesión al inicio del segundo tiempo pero el maliense completó el último entrenamiento y podría volver a ser titular. Si Belletti entiende que Ibra no está para jugar de inicio Pedro Rodríguez tiene muchos números para sustituirlo.

Otro Pedro, el gallego 'Dro' jugó el sábado con el Juvenil B contra el Espanyol y a continuación también viajó a Suiza para completar la convocatoria.

"Hay que trabajar para ganar"

Juliano Belletti espera que "el grupo valore la evolución que han tenido a lo largo del curso y lo importante que es llegar a este momento en una final de la Youth League. Me satisfece mucho porque es una gran oportunidad para ellos".

El brasileño espera que el equipo sea maduro en el aspecto anímico: "Ganar la copa y la liga nos ha dado más confianza pero hay que saber utilizar esta confianza. Hay que trabajar para ganar títulos".

Belletti está trabajando para que su equipo no tenga altibajos en el juego: "Hemos sufrido en las segundas partes cuando teníamos resultados favorables. El Trabzonspor es un equipo muy bueno defensivamente y que también atacan bien".

"Queremos hacer historia"

El goleador contra el Salzburg Juan Hernández está convencido de las posibilidades del Barça de coronarse como campeón: "Todos tenemos muchas ganas, lo estamos esperando todo el año, llegar hasta aquí es algo único y ha sido gracias al esfuerzo del cuerpo técnico y del equipo. Vamos a disfrutar de la final y a ganarla".

Juan Hernández marcó el único gol del partido contra el AZ / FCB

El turolense es consciente de las dificultades de una final: "Tenemos que saber sufrir porque el rival también juega. Respetamos al Trabzonspor, son un rival muy físico. El ambiente va a ser increíble y nos motiva más ya que queremos hacer historia".

Alineaciones probables

Andrea Colombo será el árbitro encargado de dirigir el partido entre el barça y el Trabzonspor turco. Las alineaciones del equipo blaugrana y turco podrían ser las siguientes.

FC Barcelona: Yako, Xavi Espart, Kospo, Cuenca, Landry Farré; Pedro Rodríguez, Brian Fariñas, Quim Junyhent, Arnau Pradas, Hugo Alba y Juan.

Trabzonspor: Çolak, Yilmaz, Taha, Ozturk, Bican, Baskan, salih, erdogan, Yigit Kemal, Duimaz, Çakiroglu