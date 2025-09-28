En directo
FC BARCELONA
UE Sant Andreu - Barça Atlètic, en directo: resultado y goles en vivo | 2ª RFEF
Sigue el minuto a minuto entre el Sant Andreu y el Barça Atlètic de la jornada 4 de Segunda Federación
M.21 | (0-0)
Y la del Sant Andreu:
M.20 | (0-0)
La imagen del once del Barça Atlètic:
M.18 | (0-0)
Por cierto que hay que destacar el debut en la titularidad de Mamadou Mbacke. Son sus primeros minutos de la temporada.
M.15 | (0-0)
¡Salva el debutante Emilio Bernad! De nuevo disparo muy duro de Alexis, más centrado y desvía el castellonense a córner con una gran estirada.
M.14 | (0-0)
Aprieta mucho el Sant Andreu en estos minutos.
M.12 | (0-0)
¡Alexis! Gran acción individual, se acerca al área y disparo raso que sale fuera por muy poco.
M.9 | (0-0)
La réplica del Sant Andreu. Un chut a la media vuelta y balón a corner.
M.7 | (0-0)
¡Ocasión de Ureña para el Barça Atlètic! Ureña se va por banda, zurdazo y se estira muy bien Iñaki.
M.4 | (0-0)
Primeros minutos de dominio alterno, presenta un gran ambiente el Narcís Sala, solo con huecos en el Gol Sud, donde se ubica la afición visitante.
M.1 | (0-0)
¡Arranca el partido en el Narcís Sala!
