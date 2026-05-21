En directo
Copa de Campeones Juvenil
UD Las Palmas-FC Barcelona, en directo: semifinales de la Copa de Campeones juvenil, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido único de semifinales de la Copa de Campeones juvenil desde Alcalá de Henares.
Todos preparados
El Real Madrid espera rival para la final del domingo (11h). El Barça quiere acabar la temporada con un clásico.
11 del Las Palmas
Este es el equipo que presenta Héctor Nuez: Santana, Pezzolesi, Diego Garcí, Suárez, L.Hernández, Diego Santana, Artiles, Quintana, Delgado, Rafael Cruz y Adrián
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