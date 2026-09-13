En directo
Barça Atlètic
UD Logroñés Promesas-Barça Atlètic, en directo: Sigue el partido de la jornada 2 de la Segunda RFEF, en vivo
Sigue al minuto el duelo entre el conjunto de Juliano Belletti ante el filial riojano en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Logroñés sobre césped sintético
0-0 (minuto 44)
Aziz no encuentra portería en un disparo raso con la zurda.
0-0 (minuto 43)
Osipov ve la prmiera tarjeta amarilla para el Promesas.
0-0 (minuto 42)
Sálamo prueba el disparo desde lejos sin generar peligro.
0-0 (minuto 41)
El filial está defendiendo bien el balón parada, una de las armas del Promesas para intenar hacer daño.
0-0 (minuto 38)
Imanol aprovecha un rechace en un córner y está cerca de estrenar el marcador. El Barça Atlètic debe estar atento al balón parado.
0-0 (minuto 35)
El Promesas pide ahora penalti sobre David González, no parece que haya nada.
0-0 (minuto 33)
Tarjeta amarilla para Aziz por un forcejeo que ni parecía falta. El árbitro no está nada fino por ahora.
0-0 (minuto 27)
El Barça está más cómodo en defensa, con Campos y Hafiz contolando la zona.
0-0 (minuto 26)
Bisiwu ha generado mucho peligro en la primera que ha tenido. Lástima que el árbitro Markel Gutiérrez un penalti que ha parecido claro. El defensa barre la pierna del belga en el interior del área.
0-0 (minuto 24)
Bisiwu cae en el área en una jugada que parecía penalti. Belletti protesta, pero el colegiado deja jugar. Sin VAR no se puede repetir la jugada.
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